El supermercado que ofrece descuentos, ofertas y 2X1 en pequeños electrodomésticos

Esta oportunidad de ahorro podría ayudar a quien necesite hacer un regalo, cambiar un producto que viene fallando o simplemente darse un gusto.

La oportunidad de comprar cosas para la casa llegó a este supermercado.

Con la inflación creciente en la que vive Argentina, las principales cadenas de supermercados del país, como Carrefour, lanzan oportunidades de ahorro con descuentos, promociones 2x1 y cuotas sin interés, para que sus clientes puedan seguir comprando más que solo lo básico.

En esta oportunidad, Carrefour presenta una promo especial que reúne ofertas por tiempo limitado en productos seleccionados, con rebajas directas y beneficios pensados para aliviar los gastos y ampliar oportunidades. La propuesta apunta a pequeños electrodomésticos.

carrefour-apertura-2024.webp Cómo funciona el 2X1 La promoción está disponible en la página de Carrefour, dentro de un apartado señalado como “2x1 en pequeños electrodomésticos”, donde los productos son combinables y permiten acceder a dos unidades por el precio de una, según las condiciones vigentes de la tienda online.

Entre las opciones incluidas se pueden encontrar artículos de cuidado personal, como afeitadoras eléctricas, máquinas para cortar el pelo, secadores y planchitas para alisar el cabello. También hay productos para la cocina, entre ellos tostadoras, freidoras de aire, exprimidores, sandwicheras y cafeteras, lo que amplía la propuesta tanto para el uso cotidiano como para renovar equipamiento del hogar.

Cuotas fijas Además del beneficio del 2x1, Carrefour también ofrece la posibilidad de pagar los productos de esta sección en hasta 12 cuotas fijas con Mi Carrefour Crédito o con tarjeta Visa, lo que permite financiar la compra y aliviar el impacto en el presupuesto mensual.

