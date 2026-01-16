Este grupo de personas puede acceder a un 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en celulares + Seguir en









Una cadena de supermercados de primera línea lanzó descuentos exclusivos en electrodomésticos.

Los clientes podrán disfrutar de un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en su selección de celulares.

Encontrar descuentos en electrodomésticos puede ser una tarea difícil, sobre todo durante los meses del verano en los que la demanda aumenta de forma considerable. A la vez, a la hora de invertir en uno de estos artefactos, es crucial buscar los mejores precios y compararlos con las demás ofertas, para tomar la decisión correcta y, así, equipar el hogar por menos dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es por eso que Supermercados Carrefour lanzó una serie de descuentos especiales para esta temporada, que alcanzan a varios modelos de celulares y microondas, y cuentan con hasta el 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en una variedad amplia de productos.

carrefour.jpg 25% de descuento en celulares y microondas en Supermercados Carrefour Durante esta temporada de verano 2026, la línea de supermercados Carrefour lanzó una serie de descuentos en dispositivos móviles y microondas para los afiliados de distintas entidades bancarias.

Los clientes del establecimiento podrán disfrutar de un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en su selección de celulares y microondas. La promoción aplica sobre los precios vigentes del supermercado, y rige para aquellos afiliados que abonen con Mi Carrefour Crédito y otras tarjetas.

Los descuentos regirán, de manera exclusiva, del 13 al 19 de Enero del 2026.

Otros descuentos de Supermercados Carrefour Además de los descuentos mencionados anteriormente, el supermercado cuenta con promociones hasta el 12 de enero, como: 2X1 en productos de las marcas elegidas de Takis, Cindor, Goose Island y Nivea.

3X2 en productos de las marcas elegidas de Tang, Clight, Kit Kat, La Serenísima, Levite de Villa del Sur, Glaciar, Villavicencio y Pampa.

25% de descuento en Hellmans, Knorr, Savora, Menoyo, Paty y Nescafé.

50% de descuento en la segunda unidad de La Serenísima, Pepsi, Seven Up, Paso de los Toros, Corona, Stella Artois, Brahma y Quilmes.

Temas oferta

Supermercados