¿Cumplís años? Estos dos grandes supermercados te regalan la torta y te ofrecen excelentes beneficios

Algunas cadenas lanzan promociones exclusivas para clientes registrados y también suman descuentos en tu día especial.

Cada vez son más los comercios que buscan reforzar el vínculo con sus clientes a través de beneficios o promociones especiales. Desde hace unos años, el cumpleaños se volvió la excusa perfecta de los supermercados para mimar a la gente que se acerca a sus sucursales.

En Argentina, dos cadenas muy populares lanzaron campañas de descuentos que incluyen rebajas importantes en alimentos y productos clásicos de celebración. Para acceder, solo hace falta cumplir años, formar parte de sus programas y revisar los canales digitales oficiales.

La cadena COTO cuenta con una atención especial para quienes integran su comunidad de clientes. Durante el mes de cumpleaños, las personas registradas reciben un mensaje por correo electrónico con una bonificación exclusiva para compras online.

La propuesta consiste en un 40% de descuento aplicado sobre una única operación realizada en Coto Digital. El beneficio no cuenta con límite de monto y alcanza a categorías asociadas a reuniones y festejos. Entre ellas se incluyen productos de panadería propia, tortas y sándwiches de miga, además de quesos, fiambres y snacks.

También entran en la promoción distintas bebidas, como jugos, aguas, gaseosas, cervezas y vinos. Para acceder, el cliente debe completar su compra habitual y antes de confirmar el pago seleccionar el cupón recibido por mail en el resumen final.

El beneficio tiene vigencia durante todo el mes correspondiente y solo puede usarse una vez. Desde la empresa aclaran que el descuento no se aplica en tiendas físicas y requiere tener los datos personales actualizados dentro del sistema.

Cumpleaños en Carrefour: ¿qué te ofrece?

Carrefour también suma una propuesta pensada para sus clientes frecuentes. En este caso, el beneficio aparece directamente en la aplicación oficial de la cadena y se habilita durante el mes indicado en el perfil del usuario.

La promoción ofrece un 25% de descuento con un tope de $10.000. Para acceder, la persona tiene que ingresar a la app, activar el cupón disponible y presentarse en la caja con su DNI al momento del pago.

El beneficio no requiere un mínimo de consumo específico. Al igual que en otras acciones de la cadena, es indispensable contar con la app instalada y mantener los datos actualizados.