Una cadena de supermercados en Argentina ofrece descuentos todos los días de enero 2026

Durante enero distintos hipermercados combinan planes de pago en cuotas sin interés y descuentos por pago al contado para atraer clientes. Categorías como: bazar, muebles, jardinería y artículos para el hogar son las más beneficiadas.
La posibilidad de acumular promociones y acceder a financiamiento extendido convierte estas ofertas en una oportunidad estratégica para optimizar el presupuesto mensual.
El hipermercado Coto ofrece el siguiente abanico de entidades bancarias:
BNA: 6 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Banco Columbia: 24 cuotas sin interés en electrodomésticos.
Banco Credicoop (Cabal): 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.
Banco Macro: 12 cuotas sin interés en bazar, librería, muebles, jardinería, ferretería, iluminación, automotor, deportes, camping, juguetería y rodados. 18 cuotas sin interés en televisores y aires acondicionados.
Banco Galicia: 12 cuotas sin interés en electrónica, bazar, artículos blancos, decoración, libros, muebles, jardinería, ferretería, automotor, deportes y camping.
Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz: 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrónica, artículos blancos, ferretería y automotor.
Calendario de beneficios
Este mes Coto se suma al uso de tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias para permitir el acceso a montos de reintegro superiores.
Según día las promociones quedarían así:
Lunes
- Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.
- Banco Santa Fe/ Entre Rios/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.
- Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito.
Martes
- Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.
- Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito
- Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
- Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Miércoles
- Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro
- Beneficios Anses: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Jueves
- Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI
- Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
- Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Todos los días
- Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000
- Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja
