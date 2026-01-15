SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de enero 2026 - 06:30

Una cadena de supermercados en Argentina ofrece descuentos todos los días de enero 2026

Conocé los bancos adheridos y los posibles planes de pago para poder acumular beneficios.

Jubilados y pensionados acceden a descuentos de lunes a jueves con tarjetas de débito y crédito.

Jubilados y pensionados acceden a descuentos de lunes a jueves con tarjetas de débito y crédito.

Durante enero distintos hipermercados combinan planes de pago en cuotas sin interés y descuentos por pago al contado para atraer clientes. Categorías como: bazar, muebles, jardinería y artículos para el hogar son las más beneficiadas.

La posibilidad de acumular promociones y acceder a financiamiento extendido convierte estas ofertas en una oportunidad estratégica para optimizar el presupuesto mensual.

Informate más

El hipermercado Coto ofrece el siguiente abanico de entidades bancarias:

  • BNA: 6 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

  • Banco Columbia: 24 cuotas sin interés en electrodomésticos.

  • Banco Credicoop (Cabal): 18 cuotas sin interés en electrodomésticos.

  • Banco Macro: 12 cuotas sin interés en bazar, librería, muebles, jardinería, ferretería, iluminación, automotor, deportes, camping, juguetería y rodados. 18 cuotas sin interés en televisores y aires acondicionados.

  • Banco Galicia: 12 cuotas sin interés en electrónica, bazar, artículos blancos, decoración, libros, muebles, jardinería, ferretería, automotor, deportes y camping.

  • Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz: 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrónica, artículos blancos, ferretería y automotor.

Supermercado

Calendario de beneficios

Este mes Coto se suma al uso de tarjetas de crédito y débito de distintas entidades bancarias para permitir el acceso a montos de reintegro superiores.

Según día las promociones quedarían así:

Lunes

  • Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.
  • Banco Santa Fe/ Entre Rios/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.
  • Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito.

Martes

  • Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.
  • Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito
  • Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
  • Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito

Miércoles

  • Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro
  • Beneficios Anses: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito

Jueves

  • Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI
  • Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
  • Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito

Todos los días

  • Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000
  • Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias