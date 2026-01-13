¡Ofertas de verano! La oportunidad de la temporada en esta cadena de supermercados termina hoy, martes 13 de enero + Seguir en









Es el último día para aprovechar estos descuentos especiales y lo mejor es que por ser exclusivos online no es necesario moverse a una sucursal.

Las ofertas especiales que solo están vigentes hasta hoy. Foto: pexels

La cadena de supermercados Carrefour tiene una batería de ofertas en productos especiales para el verano con descuentos si lo compras desde la página web oficial. Se trata de compras a tiendas oficiales con beneficios que van desde a descuentos de más del 40% hasta cuotas sin interés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La oportunidad de aprovechar estos descuentos es hoy, martes 13 de enero de 2026. Las promociones incluyen artículos de climatización, electrodomésticos, tecnología, muebles de exterior y productos de temporada, con envío a domicilio o retiro en sucursal según disponibilidad.

negocio-compras-linea-concepto-venta.jpg "Gangas de verano" en tiendas oficiales a menos de $80.000 En la página principal de Carrefour se destacan varios beneficios de compras online, pero hay una que llama la atención por su nombre peculiar. Gangas de verano es una batería de ofertas pensada para liquidar productos útiles en esta temporada del año, ya sea para vacacionar o elegir una escapada.

En los productos para la playa, por ejemplo, se incluyen desde reposeras, sombrillas y carpas hasta conservadoras, parlantes y equipo de mate. Por otro lado, también están presentes otros productos como secadores de pelo, rizadores y planchita, pensado para salvar las salidas nocturnas.

También se pueden encontrar masajeadores cervicales o en pistola, ideal para desconectar después de un día tenso o al llegar del viaje. Estos y más productos están disponibles a precios por debajo de los $80.000, solo por hoy martes 13 de 2026, con modalidad exclusivo online.

Cuotas sin interés y envío gratis También hay productos por encima de los $80.000 en los que se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis, también con descuentos considerables de hasta 60% en algunos casos. En este apartado se encuentras productos más generales, como electrodomésticos como lavarropas, heladeras y televisores, así como también muebles para el hogar. Hay una inmensa variedad en camas y sommier, así como también almohadas especiales y cortinas roller para la habitación.

Temas oferta

Supermercados