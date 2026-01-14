Cómo obtener 30% de descuento en enero 2026 en este supermercado de primera línea + Seguir en









Esta cadena de supermercados ofrece un 30% de descuento para sus clientes, durante todos los viernes de enero 2026.

Sus clientes suelen destacar la amplia variedad de ofertas, descuentos, promociones y la alta calidad de sus productos.

Encontrar buenos descuentos puede ser una tarea difícil, sobre todo cuando se trata de cadenas de supermercados de primera línea. Durante el verano, muchas promociones se encuentran reducidas, lo que genera frustración entre aquellos usuarios que buscan ahorrar y conseguir los mejores precios del mercado.

Es por eso que, durante todo enero 2026, una cadena de supermercados lanzó una promoción exclusiva para los usuarios de una billetera virtual. Conocé todo sobre los beneficios acá:

COTO.jpg 30% de descuento en Supermercados COTO Supermercados COTO se posiciona entre las principales cadenas de supermercados del país. Sus clientes suelen destacar la amplia variedad de ofertas, descuentos, promociones y la alta calidad de sus productos, lo que ofrece un servicio imbatible para aquellas personas que buscan cuidar su economía, pero llevarse una gran variedad de productos.

En esta ocasión, Coto lanzó una promoción para este primer mes del 2026 que brinda un 30% de descuento en todos sus productos, para aquellas personas que abonen a través de Banco Nación. Los descuentos tienen un tope de reintegro de hasta $12.000 por cliente por semana, y se aplican todos de manera exclusiva todos los viernes del mes.

Otros descuentos de COTO Coto ofrece otras promociones según cada día de la semana, que incluyen:

25% descuento en un pago con tarjetas de crédito del Banco Ciudad, durante los lunes.

10% descuento, en un pago, con tarjetas de débito y crédito asociadas al programa de Beneficios Anses. De lunes a jueves.

15% descuento para todos los jubilados y pensionados, en un pago, con todos los medios de pago, presentando DNI. Todos los martes y jueves.

25% de descuento pagando con Visa Débito del Banco Comafi. Todos los jueves.

30% de descuento pagando con tarjetas de crédito del Banco Columbia. Todos los jueves.

