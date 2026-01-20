Convocan a personas mayores de 45 años para testear la vacuna contra el dengue

Abrieron una convocatoria para mayores de 45 años para evaluar la vacuna contra el Dengue.

La Fundación Huésped lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios de entre 45 y 79 años con el objetivo de analizar la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el dengue en ese grupo etario. La investigación apunta a cubrir un vacío de evidencia científica , ya que hasta ahora no existieron estudios específicos que evaluaran la respuesta inmune del inmunizante en adultos mayores, en particular en personas de más de 60 años.

Podrán postularse quienes residan en la Ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , siempre que no hayan recibido ninguna dosis previa contra el dengue.

La convocatoria incluye tanto a personas sin enfermedades como a quienes tengan afecciones preexistentes, por ejemplo hipertensión, diabetes o insuficiencia renal, siempre que se encuentren clínicamente estables . Quedan excluidas las personas inmunosuprimidas .

Si bien la vacuna contra el dengue está aprobada en la Argentina a partir de los 4 años , la información disponible sobre su desempeño en adultos mayores resulta limitada.

En la actualidad, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires , la vacunación se habilitó para personas de 15 a 59 años , por lo que la Fundación Huésped se transformó en el único centro del país donde quienes superan los 60 años pueden acceder a la inmunización en el marco de un protocolo de investigación.

“La importancia de este estudio radica en poder aportar evidencia científica respecto de la vacuna en esta población que hasta la fecha no ha sido estudiada, entonces quienes puedan participar, van a contribuir a la ciencia en cuanto a la posibilidad de poder responder esta pregunta", afirmó Florencia Cahn, investigadora principal del trabajo, en declaraciones a LA NACION.

Un proyecto con alcance internacional

El ensayo clínico no se desarrolló solo en la Argentina. La misma investigación se llevó adelante de manera simultánea en Brasil, Indonesia y Singapur, con el objetivo de comparar resultados en diferentes contextos sanitarios. En el plano local, la Fundación Huésped fue el único centro argentino incluido en el estudio.

Quienes completen el formulario de inscripción recibirán información detallada sobre el procedimiento, los controles médicos y el seguimiento. Las dos aplicaciones de la vacuna se realizarán en el Centro de Investigaciones de la Fundación Huésped, que además se hará cargo de los traslados de los participantes.

mosquito rojo anti dengue.JPG La vacunación es importante para la prevención del Dengue. Redes sociales

La vacuna que se evalúa

El estudio analiza la vacuna Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda. Se trata del único inmunizante contra el dengue aprobado y en uso en la Argentina, el mismo que se aplica en vacunatorios públicos y privados, aunque todavía no fue evaluado de manera específica en mayores de 60 años.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que puede provocar fiebre alta, dolores musculares, náuseas y erupciones cutáneas, y en algunos casos derivar en cuadros graves como el dengue hemorrágico. Por ese motivo, la vacunación se considera una herramienta clave dentro de las estrategias de prevención.

La vacuna fue aprobada en 2023 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se trata de un inmunizante tetravalente, con protección frente a los cuatro serotipos del virus.

Estudios clínicos previos demostraron que redujo en un 84% las hospitalizaciones y en un 61% los casos sintomáticos luego de completar el esquema de dos dosis.

La inmunización forma parte del plan oficial para enfrentar el dengue, aunque las autoridades sanitarias remarcaron que no constituye la única medida preventiva. La eliminación de criaderos del mosquito, el ordenamiento de los servicios de salud y el trabajo territorial continúan siendo ejes centrales.

Lineamientos nacionales y provinciales con las vacunas

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, las provincias acordaron avanzar en estrategias de vacunación focalizadas, de manera progresiva y escalonada, según la disponibilidad de dosis y la situación epidemiológica.

“El plan será la primera experiencia en un país federal, con una estrategia nacional coordinada con planes provinciales y un conjunto de medidas que incluye, como una más, la aplicación de una vacuna de forma focalizada”, expresó el ministro de Salud Mario Russo tras una reunión del Consejo Federal de Salud.

Las primeras 160.000 dosis se destinaron a 49 departamentos de 11 provincias, principalmente del noroeste y noreste, además de Córdoba y Santa Fe, que durante la epidemia 2023-2024 registraron la mayor incidencia de casos e internaciones.