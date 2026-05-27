Goldman Sachs ve un S&P 500 en 8.000 puntos: qué motores podrían sostener el rally

Según los estrategas de Goldman Sachs, el desempeño del S&P 500 de este año estuvo explicado casi exclusivamente por la mejora en los resultados empresariales.

Según los estrategas de Goldman Sachs, el desempeño del S&P 500 de este año estuvo explicado casi exclusivamente por la mejora en los resultados empresariales.

Goldman Sachs volvió a mostrarse optimista sobre el mercado estadounidense y elevó su proyección para el S&P 500 hacia fines de 2026 . El banco de inversión ahora espera que el principal índice de Wall Street alcance los 8.000 puntos , frente a la estimación previa de 7.600, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de las ganancias corporativas y el avance de la inteligencia artificial.

La nueva meta implica un potencial alcista de alrededor del 6,4% respecto al último cierre del índice, que se ubicó cerca de los 7.519 puntos.

Según los estrategas de Goldman Sachs, el desempeño bursátil de este año estuvo explicado casi exclusivamente por la mejora en los resultados empresariales, una dinámica que, consideran, continuará durante los próximos meses. En ese sentido, afirmaron que “el crecimiento de las ganancias impulsó todo el retorno del S&P 500” en 2026.

El banco también elevó sus previsiones de ganancias por acción (EPS) para las compañías del índice. Ahora proyecta que las utilidades lleguen a u$s340 por acción en 2026, lo que representaría un crecimiento interanual del 24% . Para 2027, además, espera otra suba del 13%, hasta los u$s385 por acción.

Según los estrategas de Goldman Sachs, el desempeño del S&P 500 de este año estuvo explicado casi exclusivamente por la mejora en los resultados empresariales.

Goldman Sachs confía en el S&P 500 gracias a la IA

Uno de los factores centrales detrás de esta visión optimista es el boom de la inteligencia artificial. Goldman estima que las empresas vinculadas a infraestructura de IA aportarán cerca de la mitad del crecimiento total de ganancias del S&P 500 este año.

Los analistas remarcaron especialmente el desempeño de las compañías de semiconductores, que vienen liderando tanto las revisiones de utilidades como las subas bursátiles. De hecho, sostuvieron que “las acciones de semiconductores en el corazón de la infraestructura de IA” vienen superando ampliamente al resto del mercado.

El optimismo de Goldman se suma al de otras firmas de Wall Street que también mejoraron sus proyecciones para el mercado estadounidense en las últimas semanas.

UBS, por ejemplo, elevó recientemente su objetivo para el S&P 500 a 7.900 puntos, apoyándose en la misma tesis: el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial podría compensar riesgos macroeconómicos como la inflación, las tensiones geopolíticas y la desaceleración del consumo.

De todos modos, Goldman Sachs advirtió que aún existen riesgos para la renta variable. Entre ellos aparecen el debilitamiento del consumo, los mayores costos empresariales y el impacto de las tensiones en Medio Oriente sobre los precios de la energía.