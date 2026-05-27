Picante y divertida: la comedia de Netflix subida de tono que es tendencia en la plataforma

Jennifer Lawrence protagoniza esta disparatada comedia que te va a hacer reír mientras desliza escenas subidas de tono.

Jennifer Lawrence protagoniza una de las comedias más disparatadas de Netflix.

Netflix continúa renovando su catálogo con películas y series que rápidamente logran convertirse en tendencia entre los usuarios. Entre thrillers, dramas y producciones de acción, las comedias románticas también encontraron un lugar destacado dentro de la plataforma y suelen transformarse en una de las opciones favoritas para quienes buscan relajarse y reírse un rato.

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En los últimos días, una producción protagonizada por Jennifer Lawrence empezó a ganar enorme popularidad gracias a su humor irreverente, escenas desopilantes y una historia cargada de momentos incómodos y divertidos. La película combina romance, situaciones subidas de tono y mucho sarcasmo, algo que terminó conquistando a miles de espectadores.

Se trata de Hazme el favor , conocida internacionalmente como No Hard Feelings, una comedia romántica estrenada originalmente en 2023 que ahora desembarcó en Netflix y ya se convirtió en una de las películas más comentadas dentro de la plataforma.

Con una trama particular, esta comedia oscila entre la diversión y las escenas subidas de tono, en Netflix.

La historia sigue a Maddie, una mujer que atraviesa una complicada situación económica y está a punto de perder la casa donde creció. Desesperada por conseguir dinero rápidamente, encuentra un extraño anuncio laboral publicado por una pareja adinerada que busca ayuda para su hijo adolescente antes de que comience la universidad.

El trabajo consiste en algo bastante inusual: los padres quieren que Maddie salga con Percy, un joven extremadamente introvertido y con dificultades para relacionarse socialmente. La idea es que el chico gane confianza y experiencia antes de iniciar una nueva etapa de su vida.

Hazme el favor Fue estrenada en cines en 2023 y desde su llegada a Netflix se mantuvo en el top de impresiones y visualizaciones. Imagen: Netflix

Sin embargo, nada sale como ella esperaba. Percy resulta mucho más complejo, tímido e impredecible de lo que imaginaba, lo que termina generando situaciones absurdas, incómodas y completamente caóticas que sostienen el tono humorístico de toda la película.

A medida que avanza la trama, la relación entre ambos personajes empieza a cambiar y deja espacio para momentos más emocionales, combinando humor adulto, romance y una historia con varios giros inesperados, aunque siempre manteniendo el espíritu ligero y entretenido que caracteriza a la película.

Netflix: tráiler de Hazme el favor

Embed - Hazme El Favor | Tráiler Oficial

Netflix: elenco de Hazme el favor