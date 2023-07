Elecciones 2023: para los empresarios, las fórmulas presidenciales plantean un escenario previsible

Si bien con matices, confluyen en que la salida de la crisis que afecta a la Argentina deberá buscarse dentro de las políticas de mercado y ninguno lleva adelante una propuesta disruptiva con las reglas del capitalismo.

Existe consenso también en cuanto a la profundidad de los problemas que arrastra el país y todos plantean que los desafíos son mayúsculos. Y si bien son pocos los detalles que hasta ahora han develado los políticos en cuanto a cómo los resolverían, en las presentaciones que realizaron en estos días surgen puntos en común en cuanto a cuestiones clave como la necesidad de ir hacia un ordenamiento fiscal, preservar el valor de la moneda o reformar la legislación laboral.

Desde ya que los referentes de los partidos políticos plantean distintas implementaciones, pero un dato a tener en cuenta es que, en los debates, en general, parece haber más acuerdos que posiciones irreconciliables.

En suma, la conformación de la oferta electoral de los candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia ofrece “previsibilidad”, elemento clave a la hora de planificar los negocios. Aunque, les preocupa que prácticamente esté ausente el tema de la seguridad jurídica en los discursos de campaña.

Frustración

Con todo, tras años de frustración y devaluación de la palabra de los políticos, el ánimo de no pocos empresarios es cauto, se encuentran en modo “wait and see (esperar y ver)”, según señaló a Ámbito un importante industrial. Es notorio que vastos sectores de la sociedad manifiestan su poco interés y expectativa por las propuestas políticas. En este sentido, no pocos empresarios son bastante de que “realmente” las cosas vayan a cambiar.

Es que el diagnostico mayoritario confluye en la necesidad de que Argentina deje atrás una manera de hacer política que no dio buenos resultados, como lo muestran los indicadores económicos y sociales.

La mayoría de los directivos de empresas coincide con los economistas en cuanto la necesidad de llevar adelante un ordenamiento de la economía, que resulta políticamente complicado de llevar a cabo y que despertará resistencias.

En este sentido, ven que Sergio Massa podría lleva a cabo reformas con mayor nivel de aceptación (por contar con el apoyo sindical) que los postulantes de Juntos por Cambio. Otros, argumentan que “fue el peronismo que facilitó un sistema político consistente en gastar más de lo que se recauda”, una de las causas principales de las crisis económicas del país. En esta línea están quienes apuestan a Patricia Bullrich o, más radicalizados, a Javier Milei.

Pero hay también quienes advierten que el año que viene la situación del país puede mejorar sensiblemente por la recuperación de la producción agropecuaria, la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner y el despegue de sectores como la minería -esta actividad viene creciendo a tasas “chinas”-, entre otros factores. “Esperemos que estas mejoras sirvan para llevar adelante las reformas que la economía necesita y no nos sigamos comportando como niños ricos que piensan que la fortuna es inagotable”, sentenció un importante empresario.

Coincidencias

Durante la última esta semana tuvieron lugar distintos eventos que congregaron a los más destacados empresarios, políticos, economistas y diplomáticos del país. El jueves, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) realizó su almuerzo mensual; por la noche, en la residencia del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, se celebró de manera anticipada el aniversario de la independencia de ese país (4 de julio), y el viernes tuvo lugar el encuentro anual de los ex alumnos de la escuela de negocios IAE. Como no podía ser de otra manera, la política fue el tema dominante en estos encuentros.

Y, un dato que se destacó en todos estos eventos, es que los tres partidos con más posibilidades electorales tienen un diagnóstico similar de los problemas económicos del país.

Así quedó expuesto en el Summit 2023 del IAE, donde expusieron economistas que representaron a la totalidad del abanico de opciones de las principales fuerzas políticas en disputa. En un primer panel estuvieron Matías Kulfas, Hernán Lacunza y Ramiro Marra, y luego fue el turno de Marina Dal Poggetto, Roberto Feletti y Paula Español.

Los seis economistas estuvieran de acuerdo en que es necesario estabilizar la economía y reencausar el proceso de crecimiento para bajar la pobreza. Kulfas, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo del presidente Alberto Fernández, fue el primero en exponer. La salida pasa por dar” salto productivo exportador, pero “depende de dos factores. El primero, tener programas sectoriales y dar fuerza a los sectores industriales. La segunda cuestión, estabilidad macro”.

También argumentó que, dado el elevado nivel de inflación, ya no sirven las recetas gradualistas. Y en un tema que fue particularmente bien recibido por el auditorio, señaló que, en materia laboral, “Hay que terminar con la industria del juicio”. Marra, postulante a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, planteó la necesidad de reducir el gasto público. “Necesitamos bajar la estructura del Estado para bajar los costos y ser más productivos”.

Kulfas le retrucó advirtiendo que dos tercios del gasto público es en prestaciones sociales, a lo que el dirigente libertario respondió que es posible bajar el otro tercio. Lacunza, ex ministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, contribuyó a encarrilar el debate al reconocer responsabilidades compartidas. Y precisó que “Si no se deja de gastar más de lo que se recauda, ningún régimen monetario va a resultar. Si el Banco Central es una fuente insaciable para financiar el Tesoro no va a funcionar. Esa racionalización no se hace por ley. No empecemos a diseñar programas sin pensar que todo empieza con el control del gasto público”.

Dal Poggetto fue contundente al señalar que “De una vez por todas la Argentina tiene que construir una moneda. No hay crédito en una economía que no tenga moneda”.

Iniciativa privada

“La mayoría de los argentinos eligen hoy la propiedad y la iniciativa privada, la libertad para emprender, la libertad para comerciar, el mérito, la igualdad de oportunidades, pero también, los valores republicanos de nuestra Constitución Nacional”. Así lo señaló Marcos Pereda, el presidente del CICyP, en la apertura del almuerzo al que fue invitado a disertar Javier Milei ante más de 250 empresarios.

El candidato presidencial por Libertad Avanza dedicó la mayor parte de su exposición a la historia que condujo a la “decadencia” argentina, con pocas precisiones sobre lo que sería su plan de gobierno, a pesar de las precisas preguntas que le realizó la empresaria Bettina Bulgheroni, en su condición de directiva del CICyP, sintetizando las inquietudes de los presentes. Milei sostuvo que "Los políticos prefieren la garra presente del Estado. Hubo déficit fiscal en 112 de los últimos 122 años. Desde inicios del siglo XX hubo 22 crisis. De esas 22, 20 tuvieron origen fiscal. Hoy el déficit llega a 12 puntos del pbi. Estamos en zona de riesgo. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna".

La detallada descripción de la decadencia argentina contrastó con las escasas definiciones de medidas concretas, temas que el auditorio esperaba de Milei. De todas maneras, Milei logra que más de un hijo de los empresarios asistentes al encuentro del CICyP lo vote. Para los más experimentados, no deja de llamar la atención la penetración de Milei entre los más jóvenes y si bien creen que hará una buena votación individual en las PASO, descreen de su proyección por la falta de representantes en el interior y en el conurbano bonaerense.