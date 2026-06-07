Golpe para Brasil, a días del Mundial 2026: Wesley se pierde el Mundial y Carlo Ancelotti suma a Ederson de urgencia

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , la selección de Brasil sufrió una baja sensible en su plantel. El lateral derecho Wesley quedó descartado para el torneo tras sufrir una lesión muscular durante el amistoso frente a Egipto y obligó a Carlo Ancelotti a realizar una modificación de último momento en la lista de convocados.

El defensor de Roma, que era el único especialista natural en el puesto de lateral derecho dentro de la convocatoria brasileña, sufrió una lesión en el muslo izquierdo y abandonó el campo de juego con visibles gestos de dolor. Los estudios posteriores confirmaron que no podrá participar de la Copa del Mundo.

Ante este escenario, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció la convocatoria del mediocampista Ederson, una de las figuras del Atalanta italiano, quien se sumará a la concentración en Estados Unidos para reforzar el plantel de la Canarinha.

La decisión de incorporar a un volante en lugar de otro defensor refleja la confianza del cuerpo técnico en las variantes internas para cubrir el lateral derecho. Jugadores como Danilo y Roger Ibáñez aparecen como las principales alternativas para ocupar ese sector de la defensa durante el torneo.

Ancelotti y otro dolor de cabeza con las lesiones a días del Mundial 2026.

La lesión representa un contratiempo para Ancelotti, que afrontará su primer Mundial al frente de Brasil. Wesley había ganado terreno en la consideración del entrenador italiano y era uno de los candidatos a ser titular en el debut ante Marruecos.

Pese al revés, Brasil mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título. La Verdeamarela integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, en busca de una clasificación que le permita avanzar hacia la conquista de su sexta Copa del Mundo.

Neymar no viajó con Brasil al último amistoso y siguen las dudas sobre si llega al debut del Mundial

A días del inicio del Mundial 2026, Neymar no jugará el último amistoso de Brasil este sábado contra Egipto. El delantero se recupera de una lesión y hay dudas sobre su condición física para el debut.

La selección brasileña comunicó este jueves que la estrella del fútbol brasileño no será de la partida en el encuentro que se jugará en Cleveland.

neymar El astro brasileño disputará su cuarto Mundial.

“El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland” y “se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física”, dijo la CBF.

El astro brasileño de 34 años fue convocado por Carlo Ancelotti para la cita mundialista pese a estar recuperándose de una lesión muscular en la pantorrilla derecha sufrida en mayo durante un encuentro con su equipo, el Santos FC.