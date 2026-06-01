ACDE reunirá a líderes empresariales, académicos y sociales para debatir cómo construir empresas más humanas y productivas

El 29° Encuentro Anual de ACDE se realizará el 9 y 10 de junio en el Regimiento de Patricios y pondrá sobre la mesa algunos de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones: liderazgo, productividad, inteligencia artificial, educación, juventud y transformación cultural.

Del encuentro anual de ACDE participarán empresarios, referentes internacionales, académicos, dirigentes sindicales y líderes religiosos en una agenda que buscará combinar reflexión y acción.

En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y tras la divulgación de la primera encíclica del papa León XIV , los cambios en el mundo del trabajo y las nuevas demandas sociales, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizará los próximos 9 y 10 de junio una nueva edición de su tradicional Encuentro Anual bajo el lema “Lo esencial ¡ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas” .

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La cita tendrá lugar en el Regimiento de Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a empresarios, emprendedores, académicos, líderes religiosos, referentes sociales y ejecutivos de compañías nacionales e internacionales para reflexionar sobre el rol de las organizaciones en una etapa de profundas transformaciones.

Según explicó Alejandra Ferraro , directora global de Recursos Humanos de Accenture y presidenta del 29° Encuentro Anual de ACDE, el objetivo es que quienes participen puedan regresar a sus ámbitos de trabajo con herramientas concretas para generar cambios. “Queremos que las personas que participen puedan llevarse algo para impactar en su metro cuadrado. Por eso elegimos el lema ‘Lo esencial ¡ahora!’, porque creemos que este es el momento y no podemos seguir postergándolo” , señaló.

Ferraro sostuvo que las empresas enfrentan hoy desafíos inéditos vinculados con la irrupción de la inteligencia artificial, la transformación de los empleos y la necesidad de preservar la dimensión humana dentro de las organizaciones.

“Las empresas están hechas por personas. Son nuestro capital más valioso. Vivimos en entornos extremadamente frágiles y no lineales, donde muchas veces no entendemos lo que está pasando. A eso se suma una tecnología que está transformando el trabajo, la educación y la forma en que nos relacionamos. Tenemos que poner estos temas sobre la mesa para aprender y dialogar”, afirmó durante una charla con periodistas, en la previa al evento.

La dirigente agregó que el encuentro fue concebido como una experiencia integral. “Queremos que quienes nos dediquen su tiempo salgan con ideas, energía, optimismo y esperanza”, resumió.

image Alejandra Ferraro, presidenta del 29° Encuentro Anual de ACDE, y Víctor Valle, titular de ACDE.

Una apertura enfocada en el liderazgo con propósito

La actividad comenzará el martes 9 de junio a las 18:30 con la bienvenida institucional a cargo de Ferraro y una reflexión espiritual encabezada por Felipe de Stefani, CEO de Leader Entertainment.

Uno de los momentos destacados de la apertura será la lectura de una carta enviada desde el Vaticano por el cardenal Pietro Parolin en representación del papa León XIV, un gesto que busca reforzar el vínculo entre la actividad empresarial y los valores impulsados históricamente por ACDE. Este mensaje ya genera gran expectativa en Argentina, por el contenido, pero también por la posible visita del Santo Padre en los próximos meses.

La primera gran conversación del encuentro estará centrada en el liderazgo transformador y el coraje para impulsar cambios en contextos de incertidumbre. Participarán la alemana -hoy radaica en Bélgica- Sigrid Marz, presidenta de UNIAPAC Internacional y referente global del empresariado cristiano, junto a Alejandra Ferraro. Será una entrevista en inglés, pero prometen traducción en vivo.

Posteriormente se desarrollará el bloque “Liderar para el bien común”, donde dirigentes empresariales y sociales debatirán sobre la construcción de consensos entre el mundo del trabajo y la actividad productiva.

En ese espacio estarán presentes el dirigente sindical Carlos Custer y María Elena Critto, presidenta de Mujeres Independientes y Federales, quienes compartirán experiencias vinculadas al diálogo social, la dignidad del trabajo y el legado de Enrique Shaw, fundador de ACDE. Custer trabajó en la cristalería Cristalerías Rigolleau de Shaw y fue quien negoció con el primer empresario beato mejoras laborales para sus compañeros.

La figura de Shaw atravesará gran parte del encuentro. Considerado el impulsor de ACDE y reconocido como el primer empresario argentino en camino a los altares, recientemente recibió un nuevo impulso hacia su beatificación luego de que el Vaticano reconociera oficialmente un milagro atribuido a su intercesión.

Shaw fue un marino y empresario católico argentino. Por su vida ejemplar, la Iglesia inició su proceso de canonización y desde 2021 es considerado Venerable. Se encuentra en la etapa final de su proceso de beatificación.

Enrique-Shaw-a-color-centrado Acde

El papa León XIV aprobó el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión (la curación inexplicable de un niño de cinco años), allanando así su camino hacia los altares. El "milagro" aprobado oficialmente por el Vaticano, consiste en la recuperación espontánea y médicamente inexplicable de un niño que sufrió un grave accidente en 2015. Para que Enrique Shaw sea declarado santo (canonización), la Iglesia deberá evaluar y reconocer un segundo milagro atribuido a su intercesión, ocurrido después de su fecha de beatificación.

Experiencias de transformación e impacto social

La primera jornada también incluirá un espacio dedicado a experiencias concretas de liderazgo territorial y transformación comunitaria.

Participarán Matías Sebely, intendente de Leandro N. Alem (Misiones), y la cordobesa Fedora Viviani, presidenta de ACDE Tucumán y represante de Sheraton en esa provincia, quienes compartirán iniciativas desarrolladas desde distintos puntos del país con foco en el servicio a las personas y el desarrollo local. Sebely cotará cómo transformó su impulso emprendedor (es propietario de un vivero) a una vocación de servicio por su comunidad (al llegar a ser jefe comunal).

El cierre estará a cargo de Eduardo “Coco” Oderigo, cofundador de Fundación Espartanos, cuya experiencia en programas de reinserción social a través del rugby es considerada uno de los casos más emblemáticos de transformación humana en Argentina.

La jornada concluirá con un cóctel de networking que, según adelantó Ferraro, buscará además integrar iniciativas vinculadas a la economía popular y el emprendedurismo social. "Previamente haeremos el traspaso de liderazgo de Uniapac LATAM de Manuel Fitz Morris a Silvia Bulla", remarcó la organizadora.

Demografía, geopolítica y productividad: el foco de la segunda jornada

El miércoles 10 de junio comenzará a las 8:30 con actividades de networking y acreditación. La apertura formal incluirá la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda del Regimiento de Patricios y una bendición especial del cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Rossi enviará un mensaje por video.

El primer bloque temático estará dedicado a analizar las transformaciones sociales que atraviesan a las familias, los jóvenes y el mercado laboral. Bajo el título “Demografía y familia: el futuro se juega ahora”, dialogarán el padre Mariano "Cholo" Caracciolo, conocido por su trabajo con jóvenes en la Diócesis de San Isidro, y la socióloga e investigadora de la UCA María Inés Passanante, con moderación del empresario Gastón Podestá.

ACDE empresarios cristianos encuentro ACDE

Ferraro explicó que el objetivo será comprender cómo impactan las nuevas dinámicas familiares y culturales en el desarrollo de las organizaciones. “Queremos entender qué está pasando con los jóvenes, con las familias y cómo las empresas pueden contribuir generando espacios que acompañen esos cambios”, señaló.

A continuación, el especialista en relaciones internacionales Fabián Calle expondrá sobre el nuevo escenario geopolítico global y las tensiones que comienzan a redefinir el orden mundial. Calle tendrá a cargo un bloque de minutos aproximadamente.

La mañana continuará con un panel sobre productividad y desarrollo argentino integrado por Mariano Bosch (Adecoagro), Sofía Pescarmona (Lagarde) y Gustavo Manríquez (Banco Supervielle), quienes debatirán sobre competitividad, inversión y crecimiento económico.

Inteligencia artificial y el futuro del trabajo

Uno de los ejes centrales del encuentro será la inteligencia artificial y su impacto sobre las organizaciones, teniendo en cuenta la reciente encíclica papal. La apertura del bloque estará a cargo de Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer de Accenture, quien participará de manera virtual para analizar las nuevas habilidades que demandará el mercado laboral y la relación entre tecnología, educación y empleo.

Luego se desarrollará un panel integrado por Walter Abrigo (Santex), Erica Reynoso (Naranja X) y moderado por Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina.

La discusión girará en torno a cómo las compañías están preparando a sus colaboradores para afrontar la transformación tecnológica sin perder de vista la dimensión humana. “La inteligencia artificial transforma los puestos de trabajo, pero también exige reforzar aquellas capacidades que son exclusivamente humanas, como la empatía, la resiliencia y la colaboración”, sostuvo Ferraro.

Educación, liderazgo y los desafíos del futuro

Antes del almuerzo se desarrollará uno de los bloques que la organización considera más relevantes: el dedicado a la educación. Participarán Marcela de la Fuente, directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa de la localidad bonaerense de Virreyes, y Claudia Viviana Gómez, presidenta de la Fundación Queen Mary.

El Colegio Madre Teresa se ha convertido en un caso de referencia internacional al ser seleccionado entre los diez mejores colegios del mundo en los premios World's Best School Prize. Ferraro destacó especialmente el trabajo que realiza esa institución. “Es un oasis en un barrio vulnerable. Tiene 25 años de trayectoria, asisten 1.450 personas y brinda unas 45.000 comidas por mes. Es una experiencia extraordinaria que vale la pena conocer”, afirmó.

Por su parte, Gómez compartirá la transformación de Queen Mary, una institución que evolucionó desde un instituto de inglés hacia un modelo educativo orientado a ciencia, tecnología, ingeniería, matemática e idiomas.

El liderazgo que demandan las nuevas organizaciones

La última parte del encuentro estará dedicada a los desafíos del liderazgo en un contexto de cambio permanente. El reconocido especialista Alejandro Melamed abrirá el bloque con una exposición sobre liderazgo humano y cultura organizacional.

Luego participarán Tomás Giovanetti, fundador de TGA; Verónica Marcelo, ex CEO de Natura y especialista en transformación de negocios; y la propia Alejandra Ferraro, en un panel moderado por Tristán Rodríguez Loredo.

Entre los temas previstos figuran la innovación, el aprendizaje continuo, la gamificación aplicada a la educación y las experiencias de conducción en contextos de alta complejidad.

El cierre estará a cargo de Felipe Contepomi, entrenador principal de Los Pumas, quien dialogará con el especialista en liderazgo Eduardo Braun sobre construcción de equipos, cultura organizacional y liderazgo compartido.

Finalmente, el presidente de ACDE, Víctor Valle, ofrecerán las palabras de cierre de un encuentro que buscará dejar una idea central: que la competitividad empresarial y el desarrollo humano no son objetivos contrapuestos, sino dos dimensiones que deben avanzar juntas para construir organizaciones sostenibles en el tiempo.

Agenda completa del 29° Encuentro Anual ACDE

Martes 9 de junio

18:30 hs | Bienvenida y apertura institucional

La apertura estará a cargo de Alejandra Ferraro, presidenta del 29° Encuentro Anual ACDE y directora global de Recursos Humanos de Accenture.

La jornada comenzará con una reflexión espiritual de Felipe de Stefani, CEO de Leader Entertainment, y la lectura de una carta enviada desde el Vaticano por el cardenal Pietro Parolin en representación del papa León XIV.

18:35 hs | ¿Coraje para cambiar?

Conversación internacional sobre liderazgo y propósito

Participan:

Sigrid Marz , presidenta de UNIAPAC Internacional.

Alejandra Ferraro, presidenta del Encuentro Anual ACDE.

El diálogo abordará los desafíos del liderazgo en un contexto global marcado por la incertidumbre, los cambios tecnológicos y las transformaciones culturales.

18:45 hs | Liderar para el bien común

El desafío de la coherencia en la construcción de una sociedad más justa y humana

El diálogo posible: empresa, trabajo y bien común

Participan:

Carlos Custer , dirigente sindical.

María Elena Critto, presidenta de Mujeres Independientes y Federales.

Se debatirá sobre el vínculo entre empresarios y trabajadores, el rol social de la empresa y el legado de Enrique Shaw como modelo de liderazgo basado en valores.

Empresarios que transforman: líderes al servicio de las personas

Participan:

Matías Sebely , intendente de Leandro N. Alem (Misiones).

Fedora Viviani, presidenta de ACDE Tucumán.

Modera:

Santiago Rossi, fundador y director general de Arena Pública Consultores.

Los expositores compartirán experiencias de liderazgo con impacto comunitario, desarrollo local y transformación social desde distintos puntos del país.

Responder al llamado: el sí que cambia vidas

Expositor:

Eduardo "Coco" Oderigo, cofundador de Fundación Espartanos.

Uno de los momentos más esperados del encuentro. Oderigo relatará su experiencia personal y el trabajo realizado con personas privadas de la libertad a través del deporte, la educación y la reinserción social.

Traspaso de liderazgo regional

Se realizará el cambio de presidencia de UNIAPAC Latinoamérica, con el traspaso de funciones de Manuel Fitz Morris a Silvia Bulla.

20:00 hs | Cóctel de networking

Espacio de encuentro entre empresarios, ejecutivos, emprendedores, dirigentes sociales, académicos y referentes institucionales.

Miércoles 10 de junio8:30 hs | Acreditaciones y café de bienvenida

Espacio destinado al networking y vinculación entre los participantes.

9:00 hs | Apertura de la jornada

Participa:

Alejandra Ferraro.

Incluye:

Interpretación del Himno Nacional Argentino por la Banda del Regimiento de Patricios.

Mensaje y bendición del cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.

9:30 hs | El tiempo que nos toca vivir

Las nuevas tensiones que atraviesan a la sociedad y las empresasDemografía y familia: el futuro se juega ahora

Participan:

Padre Mariano "Cholo" Caracciolo , vicario para los Jóvenes de la Diócesis de San Isidro.

María Inés Passanante, profesora e investigadora de la Universidad Católica Argentina.

Modera:

Gastón Podestá, empresario.

Se analizarán los desafíos demográficos, el rol de la familia, las nuevas generaciones, la educación y los cambios culturales que impactan en el mundo del trabajo.

El nuevo mapa del mundo que ningún líder puede ignorar

Expositor:

Fabián Calle, senior fellow de Florida International University.

Presentará un análisis sobre geopolítica, reconfiguración del orden mundial, conflictos internacionales y su impacto en las decisiones empresariales.

Productividad y desarrollo: el desafío argentino

Participan:

Mariano Bosch , cofundador y CEO de Adecoagro.

Sofía Pescarmona , CEO de Lagarde.

Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle.

Modera:

Felicitas Castrillón, vicepresidenta de Communications & Publicity de The Walt Disney Company Latin America.

Los CEOs debatirán sobre competitividad, productividad, inversión y crecimiento económico en Argentina.

11:00 hs | Coffee Break

11:30 hs | Irremplazablemente humanos

Inteligencia artificial, trabajo y el valor único de la personaEl imperativo humano en la era de la tecnología

Exposición virtual:

Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer de Accenture.

Analizará el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, las nuevas competencias laborales y los desafíos para la educación y la capacitación.

Las empresas y su desafío: la persona en el centro

Participan:

Walter Abrigo , director general y socio de Santex.

Erica Reynoso, People Director de Naranja X.

Modera:

Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina.

Los ejecutivos compartirán experiencias concretas sobre transformación organizacional, reconversión de habilidades y gestión del cambio.

12:15 hs | Educación y futuro: desafíos en un contexto de cambio

Participan:

Marcela de la Fuente , directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa.

Claudia Viviana Gómez, presidenta de Fundación Queen Mary.

Modera:

Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer del Grupo Financiero Galicia.

El panel abordará la educación como herramienta de movilidad social, la formación para el trabajo del futuro, la enseñanza de habilidades humanas y el vínculo entre escuela, familia y empresa.

13:00 hs | Almuerzo

14:15 hs | El desafío de liderar hoy

Empresas competitivas y liderazgo humano en la Argentina actualLiderar empresas más humanas

Expositor:

Alejandro Melamed, fundador y CEO de Humanize Consulting.

Desarrollará conceptos vinculados al liderazgo consciente, la cultura organizacional y la gestión de personas en tiempos de transformación.

Liderar hoy las organizaciones del futuro

Participan:

Tomás Giovanetti , fundador y CEO de TGA.

Verónica Marcelo , líder en desarrollo y transformación de negocios y ex CEO de Natura Argentina.

Alejandra Ferraro, directora global de Recursos Humanos de Accenture.

Modera:

Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de Noticias y Perfil.

Se debatirá sobre innovación, aprendizaje continuo, transformación empresarial, inteligencia artificial, nuevas formas de educación y liderazgo en contextos complejos.

El liderazgo se juega en equipo

Mano a mano entre:

Felipe Contepomi , head coach de Los Pumas.

Eduardo Braun, especialista internacional en liderazgo y cultura organizacional.

Una conversación sobre construcción de equipos de alto rendimiento, confianza, cultura y liderazgo colaborativo.

15:45 hs | Cierre institucional

A cargo de:

Víctor Valle, presidente de ACDE.

Palabras finales y conclusiones de un encuentro que buscará responder una pregunta central: cómo construir organizaciones más humanas, competitivas y sostenibles en una época de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.