Lo que se dice en las mesas

Habrá que ver cómo los nuevos acontecimientos influyen en las negociaciones con el FMI. Por lo pronto, muchas variables se han movido y obligarán a recalcular las proyecciones conversadas con los técnicos del Fondo. Ya que más allá de ciertas externalidades positivas, Argentina también sufrirá la escalada inflacionaria y el menor crecimiento mundial. Encima el BCRA se volvió vendedor neto en las últimas jornadas para equilibrar el mercado cambiario local.

Arreciaron los reportes de los bancos de inversión y consultoras globales en las mesas de operaciones, donde también llegaban los análisis de estrategas en seguridad y geopolítica. Nadie espera una guerra convencional. Esto recién empieza y lo que ser verá de ahora en más será otra cosa. Entre los más leídos se destacaron los análisis del JP Morgan, Goldman Sachs y Oxford Economics, entre otros.

La gente de OE advirtió que los acontecimientos de las últimas 24 horas, ahora que Rusia tiene la intención de instalar un gobierno “amigo” en Ucrania, los hizo mover el escenario base global al de una invasión a gran escala (aunque es posible un conflicto militar prolongado, todavía no esperan una ocupación permanente de toda Ucrania por parte de Rusia en ese escenario). Vislumbran un período prolongado de inestabilidad, con posibles efectos secundarios importantes para Europa y potencialmente para el mundo. Incorporaron precios más altos de gas, petróleo y alimentos en Europa a mediano plazo, así como una mayor interrupción del mercado financiero y sanciones más duras de la UE y EE.UU. a Rusia.

El impacto de estos cambios en su pronóstico para la economía global es significativo, recortando 0,2 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en 2022 y 0,1 puntos porcentuales en 2023. Rusia soportará el mayor castigo debido al impacto de su aislamiento internacional autoimpuesto.

Mientras que Goldman recalca que el aumento vertiginoso de los precios de las materias primas como resultado de la invasión de Ucrania presagia una inflación mucho mayor en el futuro previsible. El JP Morgan venía de predecir recientemente que el petróleo alcanzaría los 150 dólares en el caso de un conflicto militar. Por otro lado, un fuerte aumento en los precios probablemente provocaría una caída del crecimiento mundial y daría lugar a una desaceleración económica rápida y dolorosa, sino a una recesión. Esto sucede porque el riesgo geopolítico medido por Goldman se ha disparado a solo el cuarto nivel más alto en los últimos 40 años.

PAG-USA-FED-STOCKS-REU_opt.jpeg expectativas. Las pantallas en Wall Street, atentas a Powell.

De ahí que en el mercado ahora se preguntan cómo actuarán los bancos centrales porque estas son las consideraciones que enfrentarán Powell, Lagarde y compañía, mientras evalúan si continuar con el endurecimiento monetario continuo. Ya que sin duda, los bancos centrales siempre desconfían de endurecer las condiciones financieras en un gran conflicto geopolítico global, o al menos ceder modestamente, especialmente si una recesión global es uno de los posibles efectos secundarios de la guerra en Ucrania.

Ayer algunos inversores vieron por pánico, ya que hay demasiados interrogantes sobre la inflación y el crecimiento. Claro que muchos inversores de largo plazo que han estado reteniendo efectivo durante mucho tiempo no pueden dejar de comprar el Dow Jones con un descuento del 10% y con el Nasdaq un 20% más bajo que hace solo unos meses.

Mientras tanto, a nivel local, la atención se distrajo un poco del tema FMI y surgieron algunos datos. Putin podría argentinizarse y recurrir a swap de yenes ante las sanciones e ir así bajando aún más su vinculación con el dólar. Por otro lado, Damián Koltan (ex Delta, ex Diamond Capital Investments y ex BBVA) desembarcó como CEO de Adcap Asset Management. Acertijo: ¿por qué la SEC investiga a Elon Musk y a su hermano Kimbal?