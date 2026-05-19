Elon Musk perdió el juicio contra OpenAI: las claves detrás del histórico fallo

El jurado mostró una decisión unánime. El argumento central no giró entorno a las responsabilidades, sino a que la defensa del magnate sudafricano presentó la denuncia fuera de plazo.

Tras semanas semanas de litigio, Elon Musk perdió el juicio contra OpenAI . Un jurado compuesto por nueve miembros rechazó de manera unánime la demand a presentada por el magnate contra Sam Altman, Greg Brockman, Microsoft y la compañía de inteligencia artificial , al considerar que las acusaciones fueron iniciadas fuera de los plazos legales establecidos.

La decisión del jurado era no vinculante, pero fue aceptada de inmediato por la jueza federal Yvonne González Rogers, que convirtió el veredicto en definitivo y dejó prácticamente desactivada una de las principales amenazas legales que enfrentaba OpenAI antes de una eventual salida a bolsa.

Desde el lado del CEO de Tesla , su defensa respondió que la intención "es apelar" la decisión de la jueza. Además, el propio Musk dejo un fuerte mensaje en X tras darse a conocer la derrota en el litigio: "Para cualquiera que siga el caso en detalle, no cabe duda de que Altman & Brockman se enriquecieron robando a una organización benéfica. ¡La única pregunta es CUÁNDO lo hicieron!".

"Presentaré una apelación ante el Noveno Circuito, porque sentar un precedente para saquear organizaciones benéficas es sumamente perjudicial para la filantropía en Estados Unidos", agregó.

Por su parte, desde OpenAI celebraron la decisión del veredicto: “Las pruebas de que la demanda del Sr. Musk fue una maniobra posterior de un competidor fueron contundentes (...) la desestimaron justo donde debía. Esta demanda es un intento hipócrita de sabotear a un competidor”.

Elon Musk perdió la primera batalla legal contra OpenAI

La ofensiva judicial de Musk apuntaba directamente contra la transformación de OpenAI desde su estructura original sin fines de lucro hacia un modelo comercial respaldado por Microsoft. El empresario acusaba a Altman y Brockman de haber “apropiado indebidamente de una organización benéfica” mediante la creación de una subsidiaria orientada al negocio de la inteligencia artificial.

Altman, OpenAI y Musk.png Archivo. El enfrentamiento entre ambos líderes de la IA seguirá tras la decisión de Musk de apelar el fallo.

Sin embargo, el eje central del juicio terminó siendo otro: los tiempos legales. Es que la defensa legal de OpenAI estuvo centrada en corroborar la prescripción de la demanda y logró convencer al jurado de que cualquier daño que Musk pudiera reclamar había ocurrido años antes de la presentación formal de la demanda en 2024.

Las fechas eran clave. Según la estrategia legal de OpenAI, los presuntos perjuicios debían haberse reclamado antes de agosto o noviembre de 2021, dependiendo de cada acusación. Finalmente, el jurado validó esa postura tras menos de dos horas de deliberación.

“Había una cantidad sustancial de pruebas que respaldaban el veredicto del jurado, por lo que estaba preparada para desestimar el caso de inmediato”, afirmó la jueza González Rogers luego de conocerse la resolución.

Desde OpenAI interpretaron el fallo como una validación total de su estrategia. William Savitt, abogado principal de la compañía, aseguró que el caso nunca tuvo sustento real y apuntó directamente contra Musk por intentar frenar a un competidor.

Microsoft, también demandada en la causa, celebró el desenlace judicial. Según reportó el medio especializado Wired, un portavoz de la compañía afirmó que “los hechos y la cronología de este caso han estado claros desde hace tiempo” y reiteró que la empresa seguirá trabajando junto a OpenAI para expandir el desarrollo de inteligencia artificial.

El conflicto entre Elon Musk y OpenAI

El juicio expuso nuevamente la interna histórica entre Musk y OpenAI. El empresario había participado en la fundación de la organización hace casi once años, cuando funcionaba bajo un esquema sin fines de lucro orientado al desarrollo abierto de inteligencia artificial. Con el tiempo, el CEO de Tesla se alejó del proyecto mientras que la empresa conducida por Altman consolidaba su alianza estratégica con Microsoft y se convertía en uno de los actores centrales de la industria global de IA.

Por el debate alrededor de las fechas, el jurado nunca llegó a pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones, que incluían abuso de confianza, enriquecimiento ilícito y complicidad por parte de Microsoft. La decisión se limitó exclusivamente a considerar que la demanda había sido presentada demasiado tarde.

Esa situación podría convertirse ahora en parte de la estrategia de Musk para sostener el conflicto en tribunales.

El cierre del caso también despeja incertidumbres alrededor del futuro financiero de OpenAI. La compañía buscaba evitar cualquier escenario judicial que pudiera complicar una eventual reestructuración corporativa o futuras operaciones en el mercado de capitales.

Durante la audiencia final, incluso la jueza se mostró escéptica respecto de las estimaciones económicas presentadas por Musk, cuyos expertos habían calculado daños potenciales de entre u$s78.800 millones y u$s135.000 millones.

“Su análisis parece carecer de conexión con los hechos subyacentes”, cuestionó González Rogers frente al especialista presentado por el equipo del empresario.