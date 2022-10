Empresarios y sindicalistas debatieron sobre el empleo: ¿Se debe hacer una reforma laboral?

Esos temas se discutieron este jueves en la segunda jornada del 58° Coloquio de IDEA, la cumbre empresaria que reúne en Mar del Plata a los representantes de las principales compañías del país. Hasta allí llegaron también representantes del mundo sindical: el secretario general de UOCRA, Gerardo Martínez; y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli.

Uno de los disparadores fue el dato presentado sobre la creación de empleo: hace 11 años que los puestos de trabajo en el sector privado están estancados.

La posibilidad de una reforma laboral se agitó en los últimos días, apalancada desde la oposición que se envalentona con proponer una agenda en términos económicos de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Al menos en on, los empresarios eluden la definición “reforma”, pero sí se expresan en favor de correcciones y ajustes dentro de las modalidades.

Ponen como ejemplo los acuerdos directos entre empresas y gremios como se constituyó en la industria automotriz. De ese acuerdo participaron Pignanelli y el anfitrión del Coloquio, Daniel Herrero, presidente de Toyota.

El panel tuvo también la presencia del diputado nacional Martín Tetaz, a quien al pasar cruzó Martínez. “Trajeron a un portavoz de la reforma laboral”, dijo el dirigente de la construcción, luego de que el legislador hablara la necesidad de cambios “más profundos”, con ideas de una ley de emergencia laboral para el sector pyme y el reemplazo de indemnizaciones por seguros de desempleo.

El primero de los expositores de la sección empleo en el Coloquio fue el presidente de HSBC Argentina, Juan Marotta. “Argentina requiere mayor empleo social privado porque nos beneficiamos todos. El empleo privado da derechos”, remarcó

Por su parte, el economista Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de la Consultora PxQ, afirmó de manera virtual: “El principal problema es que ninguno de los pocos puestos de trabajo que se crearon en los últimos años están dentro del régimen de empleos formales”.

“Es un juego en el que todos pierden: el empleado porque tiene una inserción de carácter precario, el sector público porque no recauda, la empresa porque acumula un pasivo laboral e incluso pierde el sindicato porque cae su representatividad”, agregó.

“Hay que dar la oportunidad”, reclamó María Eugenia Prado, directora la firma tucumana Transporte Fríos del Norte, que contó su experiencia de incorporar beneficiarios de planes sociales.

Luego fue el turno de Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, y de Santiago Nicholson, Managing Partner de Nicholson&Cano Abogados, quienes reforzaron la necesidad de generación de más empleo privado, así como una reformulación del actual sistema de multas que, al parecer, no ha logrado combatir la informalidad.

“Para generar más empleo no hace falta una gran reforma laboral”, afirmó Nicholson y agregó: “IDEA hace una propuesta que es reemplazar el sistema de multas por otro en el cual el Estado controle”.

En tanto Berardi, hizo hincapié en que la idea fundamental es no proponer grandes cambios a las leyes de trabajo sino “ver la manera en que se generan espacios en donde haya generación de empleo y cambio de conducta”, y continuó: “Si no se genera empleo privado no hay ecuación fiscal, no hay inserción en el mundo posible”.

Por último, Gabriela Bardín, Gerente General de P&G Argentina añadió: “Necesitamos consenso para incorporar a la población al trabajo formal, de manera creciente y organizada. El trabajo dignifica, genera mayor motivación, genera crecimiento”.