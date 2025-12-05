En paralelo a la reforma laboral, el BCRA lanza una tasa de referencia para intereses de mora + Seguir en









La entidad que conduce Santiago Bausili abrió a consulta pública el proyecto de creación de la Tasa de Intereses Moratorios, que servirá como herramienta para que los tribunales calculen los intereses en disputas legales.

La iniciativa busca llenar un vacío que quedó tras la derogación de la vieja tasa de intereses de mora. Mariano Fuchila

En el marco de los avances del Gobierno para tratar la reforma laboral, el Banco Central (BCRA) puso en marcha este viernes la consulta pública para la creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una herramienta que apuntaría a darle a los jueces una herramienta para determinar cuánto deben pagar quienes incumplen obligaciones en el marco de litigios.

La movida de la entidad monetaria busca llenar un vacío que quedó tras la derogación de la vieja tasa de intereses moratorios y dar respuesta a lo que establece el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso c).

La novedad llega en un momento en que el empresariado argentino viene reclamando referencias claras para aplicar en sentencias donde hay que establecer intereses moratorios, en el marco de sus críticas a la "industria del juicio".

Cómo se calculará La metodología propuesta por el Banco Central contempla un promedio entre tasas pasivas y activas del sistema financiero. Por un lado, toma en cuenta la tasa de plazo fijo a 30 días en pesos, y por el otro, el promedio ponderado de los préstamos en pesos otorgados mediante pagarés y préstamos personales.

Un dato clave es que la TIM no podrá dispararse ni hundirse sin control. El BCRA estableció un esquema de bandas que la mantiene atada a la inflación, medida a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Así, la tasa efectiva diaria no podrá superar al CER más 3% anual, ni tampoco caer por debajo del CER menos 3% anual. La idea, según explicó el organismo, es "preservar el valor de las deudas y su razonabilidad". Qué incluye la consulta En el sitio web del BCRA, los interesados ya pueden acceder al proyecto de resolución completo, que incluye un anexo con todos los detalles metodológicos. También está disponible una serie histórica de cómo hubiera sido la TIM en formato Excel y una calculadora online para simular cuánto resultaría aplicar esta tasa sobre un monto inicial y en un período determinado. Quienes quieran opinar sobre el proyecto tienen tiempo hasta el 19 de diciembre para enviar sus sugerencias por mail a [email protected]. El Central aclaró que las propuestas no serán vinculantes, pero sí las tendrá en cuenta al momento de pulir el texto final.