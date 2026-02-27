El BCRA aceleró la compra de dólares en febrero: sumó u$s1.555 millones y las reservas superaron los u$s45.500 millones

La autoridad monetaria cerró el mes con saldo comprador en el mercado oficial, en una rueda marcada por el retorno de las bajas en el tipo de cambio y con movimientos técnicos de fin de mes que impactaron en las reservas.

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir con saldo positivo en el mercado oficial y compró este viernes u$s31 millones , en una jornada marcada por el retorno de las bajas en el dólar. De esta forma, en la semana acumuló u$s300 millones y en lo que va del año ya suma u$s2.712 millones .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En febrero, la autoridad monetaria totalizó u$s1.555 millones de compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) - en enero había comprado u$s1.157 millones-, consolidando el proceso de acumulación iniciado en enero pasado en sintonía con el inicio de una nueva etapa de las bandas de flotación, que ajustan en sus límites superior e inferior por la inflación de dos meses previos.

Por su parte, las reservas brutas cerraron en u$s45.560 millones , aunque en la rueda registraron una caída de u$s796 millones , explicada por movimientos habituales de encajes y ajustes de fin de mes.

En la semana retrocedieron u$s701 millones , pero en el balance mensual muestran una mejora de u$s1.058 millones , reflejando el impacto positivo de las compras oficiales.

La divisa operó con marcada volatilidad. Durante buena parte del día se negoció en torno a los $1.410 , zona que concentró el mayor volumen y funcionó como eje de equilibrio intradiario. Incluso llegó a tocar máximos de $1.420 .

Sin embargo, hacia el tramo final del MULC se aceleró la oferta, el tipo de cambio quebró los niveles defendidos durante la jornada y profundizó la corrección, para cerrar en $1.397, cortando así la racha de ruedas consecutivas de recuperación.

En términos mensuales, el dólar oficial acumula una caída del 3,45%, la más importante desde junio de 2019.

El volumen total operado fue de u$s521 millones, mientras que en el acumulado del mes se transaron u$s7.823 millones. Si bien el total mensual fue menor al de enero, el promedio diario mejoró a u$s430 millones.

El tipo de cambio de referencia del BCRA se ubicó en $1.408,9662.

Dólares financieros y blue

En el segmento financiero, los dólares mostraron leves retrocesos:

MEP: $1.426

CCL: $1.469

Blue: $1.425

El dólar minorista del Banco Nación cerró a $1.420 para la venta.

Dólar futuro

En el mercado de futuros, se operó un volumen elevado de u$s2.561 millones. El contrato a fin de marzo cerró en $1.433, con una tasa nominal anual implícita de 29,80%, reportó ABC Mercado de Cambios.