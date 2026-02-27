El dólar blue cayó más de $100 en lo que va del año y cerró febrero por debajo del MEP

El dólar blue cerró estable este viernes, pero en el acumulado del mes retrocedió $45 (-3,1%). De este modo, la cotización terminó febrero como la más barata dentro de los tipos de cambio paralelos.
El informal culminó esta rueda a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial trepó levemente debido a la baja del mayorista, hasta el 2%.
Sin embargo, por segunda jornada al hilo el precio fue más barato que el del MEP. En el primer bimestre, el blue se contrajo $105 (-6,9%).
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 27 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.397 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 27 de febrero
El dólar CCL opera a $1.472,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 27 de febrero
El dólar MEP cotiza a $1.438,69 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.453,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.358, según Binance.
