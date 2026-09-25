En qué ciudades aumentó más la pobreza y cuál es la región más afectada

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en la primera mitad del año. Radiografía completa del impacto regional, el aumento de la indigencia y la brecha de ingresos aglomerado por aglomerado.

La pobreza afecta al 32,3% de las personas en Argentina, con disparidades regionales marcadas, especialmente en el NEA (41,5%).

De acuerdo con la EPH-INDEC, al primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, lo que abarca al 24,4% de los hogares en los aglomerados urbanos relevados. Esto equivale a un total de 9,7 millones de personas en condición de pobreza dentro de dichos centros urbanos; al extrapolar esa cifra al total de la población del país, unas 15 millones de personas se encontrarían por debajo de la línea de pobreza en la Argentina.

Respecto a igual período de 2025, la tasa de pobreza creció 0,7%, provocando que cerca de 278 mil personas pasaran a ser consideradas pobres en el último año. Si, en cambio, se compara contra el semestre anterior (segundo semestre de 2025), la pobreza creció en magnitudes aún mayores: la tasa se incrementó en 4,1%, lo que significó que 1,2 millones de personas cayeran por debajo de la línea de pobreza en los últimos seis meses.

Más allá del número general a nivel país, la consultora Politikon Chaco publicó el detalle de los datos de cada región y provincia del país.

El mapa de la pobreza en la Argentina muestra marcadas disparidades territoriales al cierre de la primera mitad del año. La región del Noreste (NEA) encabeza la nómina con un piso del 41,5% , seguida por Cuyo con el 36,7% ; ambas fueron las únicas regiones en superar la media nacional del 32,3% . Por debajo del promedio se ubicaron el Gran Buenos Aires (32,1%) , el NOA (31,5%) , la Región Pampeana (30,3%) y la Patagonia , que registró el nivel más bajo del país con un 28,4% .

Según el informe, en términos de evolución, todas las regiones presentaron subas en la tasa de pobreza en la comparación semestral: respecto al segundo semestre de 2025 , el NEA fue la que registró la mayor suba (+8,8 puntos porcentuales —p.p.—), al tiempo que la Patagonia mostró el incremento más leve de la tasa (+3,0 p.p.).

El mapa de la pobreza en la Argentina muestra marcadas disparidades territoriales al cierre de la primera mitad del año.

En relación con la incidencia de la indigencia, el NEA también presentó el valor más alto del país, alcanzando al 10,5% de las personas, seguida por el Gran Buenos Aires (GBA) con el 8,4%; estas fueron las únicas dos regiones en posicionarse por encima de la media nacional del 7,5%. Más atrás quedaron la Región Pampeana (7,2%), Cuyo (5,0%), el NOA (4,3%) y cerró la Patagonia (4,2%).

Al comparar con el primer semestre del año anterior, la tasa de indigencia confirmó el agravamiento social en el Noreste. El NEA encabezó nuevamente el incremento interanual con un salto de 2%, consolidándose como la zona más golpeada. Por el contrario, el NOA se anotó como la única región del país en mostrar una ligera mejora en la indigencia, con un recorte marginal de 0,1%.

Según el estudio de Politikon Chaco, en términos de participación, el Gran Buenos Aires concentró el 53,7% de las personas pobres del país, aportando al mismo tiempo el 50,8% de la expansión interanual (+141 mil personas pobres) y el 50,6% de la suba semestral (+635 mil personas pobres). A su vez, el NEA, que fue la región de mayor crecimiento de la pobreza, explicó el 6,4% de la población pobre total del país, pero aportó el 14,9% de los nuevos pobres en la comparación interanual y el 10,6% en la semestral.

El Gran Buenos Aires concentró el 53,7% de las personas pobres del país, aportando al mismo tiempo el 50,8% de la expansión interanual.

Pobreza e indigencia en los aglomerados urbanos

Analizando los datos por aglomerados urbanos medidos por la EPH-INDEC, dieciocho de ellos presentaron niveles de pobreza superiores al total nacional. En este escenario, Concordia (56,2%), Gran Resistencia (48,6%) y Posadas (42,2%) conformaron el podio de aglomerados con mayor incidencia de la pobreza y, junto a Corrientes (41,0%), fueron los únicos con tasas mayores al 40%.

En el otro extremo, se registraron solo dos aglomerados con niveles de pobreza inferiores al 20%: Neuquén-Plottier (19,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,1%).

Se registraron solo dos aglomerados con niveles de pobreza inferiores al 20%: Neuquén-Plottier (19,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,1%).

En términos de variación, se observa un deterioro generalizado, aunque con excepciones. Sobre un total de 32 aglomerados, 23 mostraron subas interanuales de la tasa de pobreza, con Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (+10,3 p.p.) y Concordia (+7 p.p.) exhibiendo las mayores expansiones contra el primer semestre 2025.

En relación con la incidencia de la indigencia, son 10 los aglomerados que presentan un nivel superior a la media nacional, liderados por Gran Resistencia (17,3%), Concordia (12,7%) y San Nicolás-Villa Constitución (10,3%). En el extremo opuesto, Gran San Juan (1,6%), CABA (1,5%) y Jujuy-Palpalá (1,4%) son los aglomerados con menor incidencia de la indigencia y los únicos en marcar un nivel por debajo del 2%.

Evolución de personas en situación de pobreza

Según el informe, tomando la comparación interanual, en los aglomerados urbanos del país hay actualmente 278 mil personas pobres más que hace un año. En ese marco, los partidos del Gran Buenos Aires concentraron el 94% de los nuevos pobres, con 261 mil personas más en la pobreza que hace doce meses. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó la mayor reducción en términos absolutos, ya que 199 mil personas salieron de la pobreza.

Al tomar la comparación semestral, se registran 1,2 millones de personas pobres más que hace seis meses; de ese total, menos de la mitad (47%) se concentra en los partidos del Gran Buenos Aires, ubicándose en una línea más afín a la distribución poblacional del país.

Evolución de los ingresos

Entre los aglomerados urbanos, se destacan algunos aspectos clave. En primer lugar, existe una gran brecha de ingresos: tomando la media del Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF), CABA exhibe el más alto del país con $1.272.191, ubicándose un 79% por encima de la media nacional ($711.368). En el extremo opuesto, La Rioja presenta el menor IPCF con $420.658, un valor que resulta tres veces inferior al mayor registro del país (el de CABA).

CABA exhibe el más alto del país con $1.272.191, ubicándose un 79% por encima de la media nacional ($711.368).

En segundo lugar, cabe subrayar que la gran mayoría de los aglomerados registró caídas reales del IPCF tanto a nivel interanual como semestral.