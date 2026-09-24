Pobreza: para la UCA, la mejora se agotó y persiste un núcleo estructural cercano al 30%

El índice alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que el descenso registrado hasta 2025 se agotó y comenzó una nueva etapa de aumento.

La UCA advirtió por un cambio de tendencia tras la suba de la pobreza.

La pobreza alcanzó al 32,3% y la indigencia al 7,5% en el primer semestre de 2026, con subas de 4,1 y 1,8 puntos porcentuales , respectivamente, frente al segundo semestre de 2025. A partir de estos resultados, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA advirtió un cambio de tendencia , luego de la reducción registrada durante buena parte de 2024 y 2025.

El organismo puso el foco no solo en el dato semestral, sino también en la evolución trimestral. Según su análisis, la pobreza pasó de 26,9% en el tercer trimestre de 2025 a 29,9% en el cuarto , se mantuvo en 30% durante el primer trimestre de 2026 y trepó hasta 34,6% en el segundo trimestre .

De esta manera, para el ODSA-UCA, el resultado del primer semestre muestra una dinámica diferente a la de un año atrás. El 32,3% registrado actualmente se encuentra cerca del 31,6% del primer semestre de 2025, pero mientras aquel período todavía formaba parte de una etapa descendente, el indicador actual se construye sobre una secuencia de aumentos iniciada desde el segundo semestre del año pasado .

El Observatorio también planteó reparos sobre la comparación directa de las mediciones oficiales de los últimos años. Según el organismo, la reducción de la pobreza registrada hasta 2025 fue real, aunque su magnitud habría sido sobredimensionada por cuestiones metodológicas .

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%.

Entre los factores mencionados aparecen los cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el uso de una Canasta Básica Total con ponderadores desactualizados y el desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas para evaluarlos.

De acuerdo con una descomposición realizada por el ODSA-UCA, entre 2022 y 2025 la pobreza cayó 10,9 puntos porcentuales según la metodología oficial, pero la reducción sería de 3,1 puntos al incorporar los ajustes metodológicos. Para la indigencia, la baja pasaría de 2,3 a 0,5 puntos porcentuales.

El organismo sostuvo que hubo una mejora efectiva, aunque menor a la reflejada por las estadísticas oficiales. En ese sentido, consideró particularmente relevante que la pobreza vuelva a aumentar incluso bajo la medición sin corregir.

Menor actividad, salarios y mayor peso de los servicios

El ODSA-UCA identificó varios factores detrás del cambio de tendencia. Uno de ellos es el menor dinamismo de la actividad económica, acompañado por destrucción de empleo registrado y una mayor presencia de ocupaciones informales y precarias.

Según el organismo, el problema no pasa solamente por la cantidad de puestos de trabajo, sino también por su productividad, estabilidad y nivel de remuneración.

A esto se suma un menor impulso de los ingresos laborales. La recuperación de los salarios reales que había acompañado la reducción de la pobreza perdió fuerza hacia fines de 2025 y, durante el primer semestre de 2026, los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a mostrar retrocesos reales respecto del semestre anterior.

Otro factor señalado es la reversión de los precios relativos. Durante 2024 y buena parte de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas habían aumentado por debajo del nivel general de precios. Según la UCA, ese efecto comenzó a revertirse desde fines de 2025, especialmente por el incremento de alimentos y servicios básicos.

También perdió capacidad de compra la política social. Si bien la AUH, las jubilaciones y otras prestaciones continúan teniendo un papel relevante, el ODSA señaló que las actualizaciones con rezago y la pérdida de cobertura real de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas redujeron su capacidad para contener la indigencia.

Por último, el organismo destacó el impacto de tarifas, alquileres y servicios básicos, cuyos aumentos incrementaron el peso de los gastos difíciles de sustituir sobre los ingresos familiares.

La UCA advierte por un núcleo de pobreza estructural

Más allá de las variaciones de corto plazo, el Observatorio planteó que los nuevos datos vuelven a mostrar la existencia de un núcleo estructural de pobreza cercano al 30% de la población, mientras que la pobreza extrema se mantiene alrededor del 7%.

Para la UCA, este nivel no constituye un “piso natural”, sino que refleja déficits acumulados de integración laboral, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social.

En ese sentido, el organismo sostuvo que una desaceleración de la inflación puede contribuir a reducir rápidamente la pobreza monetaria cuando mejora la relación entre precios e ingresos, pero no alcanza por sí sola para modificar las condiciones estructurales que reproducen la pobreza.

Al mismo tiempo, el informe remarcó el papel de la política social para evitar un deterioro mayor. Según las simulaciones del ODSA, si se descontaran del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y las pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplicaría.

El escenario contrafactual estimado por el organismo ubicaría la indigencia en torno al 14%-15% en ausencia de esas transferencias.

Frente a este escenario, la UCA planteó un doble desafío: preservar y mejorar la eficacia de las transferencias destinadas a los hogares más vulnerables y, en paralelo, avanzar sobre los factores estructurales vinculados con la informalidad laboral, los bajos salarios, la productividad, la educación, la precariedad habitacional y el acceso desigual a servicios básicos.

Según el diagnóstico del Observatorio, sin cambios en esas condiciones, la economía podría alternar períodos de mejora y deterioro, pero tendría dificultades para reducir de manera sostenida el núcleo de pobreza que afecta a cerca de un tercio de la población.