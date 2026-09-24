Pobreza en Argentina: cuáles son las regiones y ciudades más afectadas y dónde supera el 55%

El INDEC reveló fuertes diferencias en la incidencia de la pobreza a lo largo del país durante el primer semestre de 2026. Mientras el promedio de los 31 aglomerados urbanos alcanzó el 32,3%, en algunas ciudades la cifra se acercó o incluso superó a la mitad de la población.

El Noreste (NEA) fue la región con mayor incidencia de la pobreza, con 41,5% de su población.

La pobreza volvió a subir en la Argentina durante el primer semestre de 2026 y alcanzó al 32,3% de las personas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, frente al 28,2% registrado en la segunda mitad de 2025. Sin embargo, detrás del promedio nacional aparecen fuertes diferencias entre regiones y aglomerados urbanos .

Según los datos difundidos por el INDEC , el panorama más crítico entre los 31 aglomerados relevados se registró en Concordia , donde el 56,2% de la población se encontró por debajo de la línea de pobreza .

Le siguieron Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; Corrientes, con 41%; Gran Santa Fe, con 38,6%; Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; y La Rioja, con 38,4% .

En el otro extremo aparecen algunos de los principales centros urbanos del país. La Ciudad de Buenos Aires registró una incidencia de apenas 11,1% , mientras que Neuquén-Plottier se ubicó en 19,6%; Mar del Plata, en 20,4%; Gran Rosario, en 23,1%; y Río Cuarto, en 23,6% .

Pobreza: cuáles fueron las regiones más afectadas

La radiografía regional también exhibió diferencias importantes. El Noreste (NEA) fue la región con mayor incidencia de la pobreza, con 41,5% de su población, casi diez puntos por encima del promedio de los 31 aglomerados urbanos.

En segundo lugar apareció Cuyo, con 36,7%, seguido por el Noroeste (NOA), con 31,5%; Gran Buenos Aires, con 32,1%; la región Pampeana, con 30,3%; y finalmente Patagonia, con 28,4%, el menor registro regional.

La heterogeneidad también aparece dentro de las propias regiones. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza alcanzó al 32,1%, pero la diferencia entre ambos lados de la General Paz fue marcada: en los partidos del GBA llegó al 36,9%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 11,1%.

Concordia, el aglomerado con mayor nivel de pobreza

Entre los 31 aglomerados urbanos relevados, Concordia quedó nuevamente en el centro de la radiografía social, con un índice de pobreza del 56,2%. Detrás se ubicó Gran Resistencia (48,6%), mientras que Posadas y Corrientes también superaron el 40%.

En términos generales, además, el INDEC encontró una mayor incidencia en las ciudades de menor tamaño. En los aglomerados de menos de 500.000 habitantes la pobreza alcanzó al 35% de las personas, mientras que en aquellos con 500.000 habitantes o más fue del 31,7%.

El informe oficial mostró, además, que respecto del segundo semestre de 2025 la pobreza aumentó 3,9 puntos porcentuales en los aglomerados de 500.000 habitantes o más y 4,9 puntos en los de menos de 500.000 habitantes.