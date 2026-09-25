Ranking: cuáles fueron los municipios bonaerenses con las menores tasas delictivas en 2025

La lista fue elaborada en base al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Qué distritos del conurbano se destacaron.

Vicente López registró en 2025 la menor tasa total de delitos entre los 24 municipios del Gran Buenos Aires , según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. El distrito contabilizó 1.765 delitos cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio de 2.378 registrado en el conjunto del Conurbano.

Detrás de Vicente López se ubicaron Merlo , con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes; Hurlingham , con 1.951; y San Miguel , con 2.022. En el otro extremo, el promedio de los 24 municipios alcanzó los 2.378 casos cada 100.000 habitantes.

El relevamiento del SNIC contempla distintas categorías de hechos delictivos . Entre ellas se encuentran los delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas ; contra la integridad sexual ; contra la libertad , incluidas las amenazas ; contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños ; y aquellos vinculados a estupefacientes .

A este registro se suma la evolución de los robos cometidos bajo la modalidad conocida como “motochorro”. Durante 2026, Vicente López registró una caída del 32,8% en estos casos respecto del mismo período de 2025, según datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires.

La reducción fue la mayor entre los 24 municipios del Conurbano . En el mismo período, Hurlingham registró una baja del 26,5%; Tres de Febrero , del 24,1%; Malvinas Argentinas , del 21,7%; y San Miguel , del 19,7%.

La evolución de Vicente López se produjo en sentido contrario a la registrada en el conjunto de la provincia. Según los mismos datos, los casos de motochorros en Buenos Aires aumentaron un 23,5%, al pasar de 15.322 a 18.929.

De esta manera, mientras los robos bajo esta modalidad aumentaron en el total provincial durante el período analizado, en Vicente López se produjo una reducción de casi un tercio.

Los datos combinan dos indicadores diferentes: por un lado, la tasa total de delitos registrada durante 2025 y, por otro, la evolución de los casos de motochorros durante 2026 respecto del mismo período del año anterior. En ambos registros, Vicente López aparece entre los municipios con mejores indicadores de seguridad del Conurbano.