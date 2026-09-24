En Nueva York, Javier Milei le envió un mensaje a los mercados: "Nuestra prioridad es que la economía siga creciendo" + Agregar ámbito en









Tras su discurso ante la ONU, el mandatario habló sobre el rumbo de su gestión y señaló como objetivos la reducción de la inflación y la pobreza, junto con el aumento de la actividad económica.

Javier Milei marcó sus prioridades económicas y dijo que “la inflación continúe bajando” Gentileza - Fox News Politics

El presidente Javier Milei afirmó que sus principales objetivos son mantener el crecimiento de la economía, reducir la inflación y continuar con la baja de la pobreza. Lo dijo ante la prensa argentina en Nueva York, luego de participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde defendió el rumbo de su gestión. “Nuestra prioridad es que la economía siga creciendo, que la inflación continúe bajando y que la pobreza siga cayendo”, sostuvo.

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Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario también hizo una proyección sobre la actividad económica. Según planteó, Argentina podría acumular un crecimiento de entre 18% y 20% durante los cuatro años de su mandato. Según sus propios números, comparó ese resultado con el desempeño que tuvieron gobiernos anteriores.

Milei comparó la economía y habló de pobreza e inflación Milei mencionó las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y las contrastó con la evolución de la economía de los países de la OCDE: “Mauricio Macri cayó 3.9 con el OCDE creciendo tipo 6-7 puntos. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5-6 y nosotros vamos a estar creciendo 18, tres veces más que lo que crece la OCDE”.

También repasó la evolución de la inflación durante distintos gobiernos. Allí, sostuvo que durante su administración el índice pasó de niveles cercanos al 200% y que este año terminaría “entre el 30 y el 20%”.

Milei además se refirió a la situación social. Aseguró que la pobreza se encuentra actualmente en torno al 27% y afirmó: “La bajamos a la mitad”. También sostuvo que 14 millones de personas salieron de la pobreza, mientras que la indigencia habría pasado de casi 20% a 6%. En el caso de los menores, señaló una reducción del 70% al 42%.

Milei explicó qué espera para la economía y cuáles son sus prioridades. El Presidente vinculó estos datos con las promesas realizadas durante la campaña de 2023 y afirmó que su Gobierno también avanzó en materia de seguridad. En ese punto, ratificó que los piquetes pasaron de “9.000 por año” a cero y aseguró que los indicadores de homicidios se encuentran entre “los más bajos de la historia”. Al cerrar sus declaraciones, Milei resumió su evaluación sobre la situación social con una frase que también incluyó una comparación entre el presente y el pasado: “La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor de la historia”. Y agregó: “Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre”.