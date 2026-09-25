Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10° en la última práctica antes de la clasificación del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino mostró una evolución en su ritmo y finalizó entre los diez primeros antes de la clasificación. Max Verstappen marcó el mejor tiempo, mientras que Pierre Gasly terminó sexto y volvió a ubicarse por delante de su compañero de Alpine.

Franco Colapinto completó la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y consiguió mejorar su rendimiento respecto de las prácticas anteriores. El argentino terminó en el 10° puesto , a casi un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El más rápido de la tanda fue Max Verstappen , con Red Bull, seguido por George Russell , de Mercedes, y luego Lewis Hamilton , con Ferrari.

Los pilotos volverán al circuito callejero de Bakú desde las 9 para disputar la clasificación , mientras que la carrera se desarrollará este sábado a partir de las 8.

Después de las dificultades que atravesó durante los ensayos del viernes, Colapinto consiguió dar un paso adelante en la última práctica y se metió entre los diez primeros.

Sin embargo, Gasly volvió a registrar un mejor tiempo que el argentino . El francés terminó sexto después de marcar una vuelta de 1:44.637 , con una ventaja de 0,955 segundos sobre su compañero de Alpine.

El resultado de la FP3 le permitió a Colapinto llegar a la clasificación con mejores sensaciones y con el objetivo de avanzar entre los primeros diez lugares de la grilla.

El insólito momento que vivió Colapinto durante la práctica

La última sesión dejó además una curiosa situación protagonizada por el piloto argentino. “Creo que un bicho me pegó en la curva 7 y se quedó atascado en el auto”, le dijo Colapinto por radio a su ingeniero, Stuart Barlow.

Ante la advertencia, el equipo Alpine revisó los parámetros del monoplaza para comprobar si el incidente había generado algún inconveniente.

Barlow le respondió que “no había nada en lo que respecta a la temperatura” y confirmó que el supuesto “bicho” detectado por el argentino no había provocado problemas durante la FP3.

A qué hora son la clasificación y la carrera

Colapinto volverá a salir a pista desde las 9 para disputar la clasificación, donde intentará conseguir un lugar entre los diez primeros.

La carrera, en tanto, comenzará este sábado a las 8, en un cronograma diferente al habitual de la Fórmula 1 ya que la competencias suelen desarrollarse los domingos.

Por qué el GP de Azerbaiyán se corre el sábado

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo como ocurre habitualmente en todas las fechas.

La modificación no responde a cuestiones deportivas ni a las condiciones del circuito de Bakú, sino a la conmemoración del Día del Recuerdo, que se realiza cada 27 de septiembre en Azerbaiyán.

En esa fecha de 2020 comenzó la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. En homenaje a las personas fallecidas durante el conflicto, el Gobierno azerbaiyano estableció el 27 de septiembre como feriado nacional.

Colapinto vuelve a un circuito donde hizo historia

El argentino llegó a Bakú después de finalizar séptimo en Madrid y con el objetivo de prolongar los resultados obtenidos recientemente en Monza y la capital española, donde volvió a sumar puntos para el campeonato.

Su historia en el circuito azerbaiyano tuvo resultados diferentes. En 2024, cuando disputaba apenas su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, Colapinto terminó octavo y consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo.

En su regreso del año pasado, ya como piloto de Alpine, finalizó 19°. Ahora buscará aprovechar la mejora mostrada en la última práctica para conseguir una buena posición de largada en Bakú.

Jueves 24/9:

Práctica libre 1 a las 5:30

Práctica libre 2 a las 9

Viernes 25/9:

Práctica libre 3 a las 5:30

Clasificación a las 9

Sábado 26/9: