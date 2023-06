Erdogan designó a una experta en finanzas al frente banco central turco

Hafize Gaye Erkan, quien ostenta una exitosa carrera en First Republic Bank y Goldman Sachs, asume el gran reto de encaminar la economía turca y aboga por incrementar las tasas de interés como medida para combatir la inflación. Asimismo, este nombramiento histórico también marca un hito, ya que es la primera mujer en liderar el banco central de Turquía.