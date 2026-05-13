Escándalo en Turquía: agredieron a una figura de la selección uruguaya en un shopping y el atacante terminó detenido

El mediocampista fue golpeado en Estambul mientras paseaba con su familia. El agresor tenía antecedentes y una restricción de acercamiento.

Lucas Torreira fue atacado mientras paseaba junto a su familia por un shopping de Estambul.

Lucas Torreira fue víctima de una agresión en un centro comercial de Estambul y el atacante terminó detenido por la policía turca tras intentar escapar. El mediocampista del Galatasaray caminaba junto a su familia por el barrio de Kasimpasa cuando un hombre lo insultó y luego le propinó un golpe en el rostro, generando conmoción entre los presentes.

El episodio ocurrió frente a una cafetería y rápidamente tomó gran repercusión en Turquía debido a la enorme popularidad del futbolista uruguayo. Según informaron medios locales y la sección Ovación de El País de Uruguay, el agresor, identificado como Y.Y., de 32 años , se acercó a Torreira después de ver que el jugador accedía a fotografiarse con un hincha.

Minutos después, el hombre comenzó a insultarlo y terminó atacándolo físicamente. Tras el golpe, intentó escapar del lugar en un taxi, aunque fue interceptado y detenido por efectivos policiales del distrito de Beyoglu. La rápida intervención de la seguridad del shopping y del entorno del jugador evitó que la situación pasara a mayores.

Además, trascendió que el atacante tenía antecedentes por “lesiones intencionadas” y que incluso pesaba sobre él una orden de alejamiento previa hacia el futbolista uruguayo.

Cómo se encuentra el futbolista uruguayo

De acuerdo con los reportes médicos difundidos en Turquía, Lucas Torreira sufrió un enrojecimiento y una leve hinchazón entre la ceja y el ojo izquierdos. Las lesiones fueron consideradas leves y el propio jugador realizó la denuncia correspondiente ante la policía.

Desde el grupo que representa al mediocampista emitieron un comunicado para llevar tranquilidad sobre lo sucedido. “Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”, señalaron.

lucas torreira Lucas Torreira es una de las máximas figuras del Galatasaray y viene de conquistar otro título local.

Además, agregaron: “Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”.

Un referente absoluto del Galatasaray

La noticia tuvo fuerte impacto porque Torreira se convirtió en una de las principales figuras del Galatasaray desde su llegada al club en 2022. El volante uruguayo ya superó los 150 partidos con la institución turca y conquistó cuatro títulos locales consecutivos, transformándose en una pieza clave del mediocampo.

En Turquía aseguran que el conflicto con el agresor no era nuevo. Distintos medios locales revelaron que existían amenazas previas y una restricción judicial que impedía al atacante acercarse al futbolista.

Incluso, un video difundido por LeMarca Sports mostró parte del altercado y el momento en el que el entorno de Torreira intenta contener al hombre antes de que escapara hacia la vía pública. Durante el forcejeo, el agresor cayó al suelo, logró reincorporarse y finalmente fue arrestado pocos metros después.