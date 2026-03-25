Escala la crisis del crédito privado en EEUU y dos nuevas empresas se suman al "corralito" de fondos

Limitaron los retiros al 5% de las participaciones pese a que las solicitudes de recompra duplicaron esa cifra. La tensión se extiende a una industria valuada en casi u$s2 billones.

Dos gigantes del crédito privado en EEUU, Ares Management y Apollo Global Management , restringieron los retiros de inversores a menos de la mitad de lo solicitado, en una señal de creciente tensión en un mercado que mueve casi u$s2 billones a nivel global.

El Ares Strategic Income Fund (ASIF) , fondo de u$s10.700 millones , limitó los rescates al 5% de las participaciones luego de que los clientes reclamaran el 11,6% de sus posiciones .

La gestora confirmó en una carta a los accionistas que todas las solicitudes fueron atendidas de forma proporcional al 43,1% , lo que equivale a u$s524,5 millones desembolsados sobre un total pedido muy superior.

Días antes, el vehículo Apollo Debt Solutions , de u$s15.100 millones , había impuesto el mismo techo del 5% tras recibir solicitudes de retiro por el 11,2% de las participaciones.

No se trata de casos aislados . Con anterioridad, fondos de deuda privada de firmas como Blackstone, Morgan Stanley, BlackRock, Cliffwater y Blue Owl adoptaron medidas similares.

Morgan Stanley.jpg Morgan Stanley fue una de las entidades financieras que durante las últimas semanas aplicó un "corralito" a la salida de fondos de crédito privado.

La posición de la gestora

Ares aclaró que la mayoría de las solicitudes de recompra del primer trimestre provinieron de un grupo reducido: oficinas de gestión del patrimonio familiar e instituciones menores concentradas en determinadas regiones geográficas, que representan menos del 1% de sus más de 20.000 accionistas.

Además, la gestora de activos aclaró que las solicitudes no atendidas no pasan automáticamente al trimestre siguiente, aunque los inversores pueden reingresar su pedido en cualquier oferta trimestral futura.

La administradora del ASIF defendió la medida como una decisión en línea con los mejores intereses del fondo y de todos sus grupos de interés, incluyendo a la mayoría de los accionistas que mantienen sus posiciones, así como a acreedores y tenedores de bonos.

En cuanto a la liquidez, el fondo afirmó contar con aproximadamente u$s5.000 millones de capacidad no utilizada en líneas de crédito comprometidas, a lo que se suman los reembolsos de inversiones existentes, entradas mensuales sostenidas y una cartera de crédito líquida con buen rendimiento.