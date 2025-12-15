Esta semana comienzan los pagos del aguinaldo de diciembre: cómo se calcula y hasta cuándo me lo pueden pagar + Seguir en









La normativa laboral fija montos, beneficiarios y fechas límite para cobrar el ingreso extra antes de fin de año.

Empiezan los pagos del aguinaldo de diciembre 2025 pero algunos podrían atrasarse.

La llegada del cierre del año reactiva una pregunta que circula en oficinas, comercios y conversaciones laborales en general: cuándo toca cobrar el aguinaldo. Con la llegada de las fiestas y posibles vacaciones, este bono resulta un gran alivio para el bolsillo de los trabajadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El medio aguinaldo de diciembre está regulado por ley y aplica a una amplia franja de trabajadores registrados. Aun así, los tiempos reales de cobro pueden variar según sector, tamaño de empresa y modalidad de pago. No todos los recibos son iguales, y entender la mecánica ayuda a anticipar montos y fechas sin sorpresas.

Estrategias aguinaldo.jpg Quiénes reciben aguinaldo El Sueldo Anual Complementario corresponde a trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del ámbito público. Incluye a quienes están bajo convenio colectivo y a personal fuera de convenio. También alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, que lo perciben junto con su haber mensual.

Quedan afuera quienes trabajan de manera independiente, como monotributistas o autónomos, salvo que tengan un vínculo laboral formal paralelo. En el caso del empleo doméstico registrado, el aguinaldo también está contemplado y debe pagarse en las mismas condiciones generales.

Hay particularidades según el tipo de contratación. Pasantes, personal a tiempo parcial o con ingresos variables cobran el proporcional correspondiente. La clave es la registración: si hay recibo de sueldo y aportes, hay aguinaldo.

Cálculos.jpg Aguinaldo: cómo calcular el monto disponible para diciembre Cómo se calcula el aguinaldo El cálculo parte de una regla simple: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para el tramo de diciembre, se toma el período de julio a diciembre. En esa base entran sueldo básico, horas extras habituales y comisiones regulares. Si el trabajador no prestó servicios todo el semestre, se liquida de manera proporcional. Por ejemplo, alguien que ingresó en octubre cobrará solo por los meses trabajados. En la práctica, muchas áreas de Recursos Humanos aplican fórmulas automáticas, aunque los detalles importan cuando hay variaciones salariales. Cuándo empieza y terminan los pagos del medio aguinaldo de diciembre La ley fija como fecha el 18 de diciembre. Desde ese día, las empresas cuentan con un margen de hasta cuatro días hábiles para completar el pago. En los hechos, muchos empleadores adelantan el depósito para ordenar el cierre administrativo o responder a expectativas internas. En el sector público, los cronogramas suelen publicarse con anticipación y varían según jurisdicción. Jubilados y pensionados lo cobran junto con el haber, según el calendario oficial. Los plazos están claros, aunque no siempre se cumplen de manera uniforme. Si el pago no llega en tiempo y forma, el trabajador puede reclamar. Primero, por vía interna; luego, con asesoramiento sindical o legal.

Temas aguinaldo