Este supermercado lanzó su propio robot de cocina y ya está en oferta: ¿Qué funciones tiene?

Enterate como podes acceder al nuevo electrodoméstico que la cadena Coto puso a la venta con rebaja y conocé todos sus detalles.

COTO ofrece su propio robot de cocina a un precio reducido.

Los robots de cocina son unos electrodomésticos que empezaron a cobrar mucha popularidad en los últimos años. Debido a eso, ahora el supermercado COTO se suma a esta tendencia con un modelo propio bajo su marca Top House y está disponible tanto en sus sucursales como en su tienda online.

Este nuevo artefacto no solo incorpora tecnología pensada para simplificar la preparación de alimentos, sino que también se encuentra con un gran descuento para quienes forman parte del programa Comunidad Coto.

Robot de cocina grande COTO

¿Cuánto sale el robot de cocina de COTO? El nuevo robot de cocina Top House se ofrece en dos modalidades de pago. Su precio regular es de $649.999, pero con Comunidad Coto baja a $487.499 en un pago, lo que implica un descuento del 25%. Pero también puede adquirirse en 12 cuotas de $54.166,58.

Entre sus características técnicas se destacan sus 18 programas automáticos, 10 velocidades, además de su capacidad para 3 litros, potencia de 550 W para el mezclador y 1.200 W para calentar. La idea de este robot es que pueda servir para preparar recetas complejas en menos tiempo. Entre sus principales funciones están:

Cocción y mezclado simultáneo.

Control de temperatura y potencia ajustable.

Amplia capacidad para comidas familiares.

Programas automáticos para diferentes tipos de recetas. Robots de cocina: ¿qué son? Los robots de cocina son electrodomésticos multifunción que llevan a cabo distintas tareas como cortar, amasar, batir, cocer o pesar alimentos. El objetivo de estos es que la cocina se vuelva mucho más ordenada y rápida. En Argentina, esta categoría está creciendo cada vez más. Según datos del sector, en los primeros 6 meses del 2025 se vendieron 5.800 unidades, mucho más que en 2024 que se vendieron 3.200 en el mismo período. Las principales marcas son Thermomix, Rein, Heybez y Telefunken que siguen compitiendo en distintos segmentos.

