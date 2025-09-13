Septiembre 2025 para jubilados: ¿Cuáles son las ofertas que una importante cadena de supermercados tiene para este grupo?

Enterate de las promociones y descuentos que este comercio preparó para el noveno mes del año para pensionados en todo el país.

Durante todas las semanas hay descuentos para jubilados en el supermercado.

Cada mes, los jubilados y pensionados cuentan con más promociones especiales que les alivian un poco más el gasto que tienen en productos básicos y compras del hogar. En septiembre, Coto no se queda atrás y preparó un calendario con descuentos y facilidades para distintos días de la semana.

Este mes hay un esquema que incluye rebajas con bancos , cuotas sin interés y beneficios exclusivos presentando el DNI o la tarjeta. Además la oferta tiene mucha variedad, así que te permite aprovechar al máximo los ahorros en alimentos, limpieza y hasta artículos para el hogar.

Las ofertas se dividen por el día de la semana en el que vayas a comprar:

El lunes arranca con descuentos importantes:

Banco Ciudad: 25% de ahorro con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal, tope semanal $10.000.

25% de ahorro con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal, tope semanal $10.000. Ualá: 25% de descuento con tarjeta prepaga o crédito Mastercard, tope $15.000 semanal.

25% de descuento con tarjeta prepaga o crédito Mastercard, tope $15.000 semanal. Beneficios ANSES: 10% con tarjetas de débito y crédito de lunes a jueves sin tope.

10% con tarjetas de débito y crédito de lunes a jueves sin tope. Banco Santander: 20% exclusivo para jubilados clientes del banco, tope mensual $20.000.

20% clientes del banco, tope mensual $20.000. Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z disponible todos los días.

Martes:

Presentando DNI, los jubilados acceden a un 15% en un pago con cualquier medio (excluye compras online). Además:

Banco Macro: 25% en fechas puntuales como el 9 de septiembre, con tarjetas Visa y Mastercard.

25% en fechas puntuales como el 9 de septiembre, con tarjetas Visa y Mastercard. Banco Supervielle: 25% de descuento general y 30% para clientes Identité, sin tope.

25% de descuento general y 30% para clientes Identité, sin tope. Ciudadanía Porteña: 15% todos los martes y jueves, sin límites.

15% todos los martes y jueves, sin límites. ANSES y Tarjeta Naranja: mantienen los beneficios durante toda la semana.

Miércoles:

Las promociones de mitad de semana son así:

Comunidad Coto: 15% en un pago sin tope.

15% en un pago sin tope. Banco Nación mediante BNA+: 30% con Visa y Mastercard, tope $12.000.

30% con Visa y Mastercard, tope $12.000. Beneficios ANSES y Tarjeta Naranja: vigentes en paralelo.

Jueves:

Se repiten varias ofertas del martes:

15% presentando DNI para jubilados y pensionados.

Ciudadanía Porteña: 15% sin límites.

15% sin límites. Beneficios ANSES: 10% con tarjetas de débito y crédito.

10% con tarjetas de débito y crédito. ICBC: 20% con Visa Débito sin tope.

20% con Visa Débito sin tope. Banco Columbia: 20% con crédito Visa/Mastercard (tope $22.000) y 20% con débito Visa ($8.000).

20% con crédito Visa/Mastercard (tope $22.000) y 20% con débito Visa ($8.000). Banco Comafi: 25% con Visa Débito (tope $10.000 por transacción).

25% con Visa Débito (tope $10.000 por transacción). Tarjeta Naranja Plan Z: 3 cuotas sin interés.

Viernes:

Aunque no haya grandes descuentos bancarios, los jubilados siguen teniendo la opción de financiar compras con Tarjeta Naranja Plan Z en 3 cuotas sin interés.

Sábado y domingo:

Los fines de semana se mantienen las cuotas sin interés de Tarjeta Naranja Plan Z.