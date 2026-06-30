Evitá multas en dólares durante el Mundial 2026: las reglas de tránsito que tenes que conocer

Antes de viajar, tenés que revisar las disposiciones vigentes de cada sede para evitar sanciones y manejar sin sorpresas.

El Mundial 2026 se juega por primera vez en tres países al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, miles de argentinos ya tienen previsto alquilar un auto para recorrer las ciudades sede, visitar los distintos atractivos turísticos y moverse de un estadio al otro.

Aunque los tres destinos comparten algunas normas básicas, cada uno tiene sus propias reglas de tránsito que pueden generar infracciones costosas para quienes no las conocen. Desde límites de velocidad hasta prohibiciones más específicas, lo mejor para cualquier viajero es informarse antes de salir a la ruta para evitar gastos innecesarios en dólares .

Si pensas manejar en tu paso por el Mundial 2026, tenés que conocer las reglas de cada sede.

Para empezar, más allá de las diferencias entre cada país, hay puntos a tener en cuenta que ayudan a reducir riesgos y evitar sanciones durante el viaje. Por ejemplo, antes de retirar un vehículo hay que verificar que que incluya un seguro de responsabilidad civil , un requisito obligatorio en los tres países.

También hay que llevar siempre la licencia vigente, el pasaporte o documento de identidad, el contrato de alquiler y la documentación del automóvil. De todas formas, cada jurisdicción tiene sus propias reglas.

Estados Unidos

Estados Unidos tiene normas que suelen sorprender a los turistas, la más conocida es la que permite doblar a la derecha con el semáforo en rojo, siempre que el conductor detenga completamente el vehículo antes de avanzar y no exista un cartel que lo prohíba.

Otra regla estricta tiene que ver con los micros escolares, cuando uno de estos transportes activa las luces rojas intermitentes y despliega la señal de "STOP", todos los vehículos deben detenerse por completo, incluso los que circulan en sentido contrario.

Cada país tiene sus reglas de tránsito. Magnific

En los cruces donde las cuatro calles cuentan con una señal de STOP, la prioridad corresponde al primer vehículo que llegó a la intersección y si dos autos llegan al mismo tiempo, pasa primero el de la derecha.

También es fundamental recordar que la velocidad se expresa en millas por hora (mph) y no en kilómetros por hora como se hace en la Argentina. Además, llevar un envase de alcohol abierto dentro del habitáculo puede derivar en sanciones, aunque nadie esté consumiendo bebidas alcohólicas.

México

Durante el Mundial 2026, México va a recibir a más de 5 millones de visitantes, según las proyecciones oficiales. Ese movimiento va a implicar controles especiales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes del certamen. Las autoridades van a reforzar la vigilancia cerca de estadios, aeropuertos, corredores turísticos y zonas hoteleras, con carriles exclusivos, accesos restringidos y desvíos temporales.

Entre las reglas básicas está el uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes y la prohibición de manipular el teléfono celular mientras se conduce, salvo mediante un sistema manos libres. Los límites habituales de velocidad son:

Calles locales: 30 km/h

Avenidas secundarias: 50 km/h

Avenidas principales: 60 km/h

Vías rápidas urbanas: 80 km/h

Autopistas: según la señalización correspondiente

Las multas pueden ser muy altas, ya que el exceso de velocidad y el uso del celular al volante tienen sanciones aproximadas de entre $1.000 y $3.500 pesos mexicanos, mientras que estacionar en lugares prohibidos puede costar entre $1.500 y $4.000 pesos mexicanos. Invadir carriles exclusivos alcanza multas de entre $2.000 y $6.000 pesos mexicanos. Si el vehículo es alquilado, la empresa rentadora puede cargar esas infracciones directamente al contrato del cliente.

Las multas pueden ser muy costosas. Magnific

Canadá

Canadá tiene una normativa más sencilla para quienes llegan desde el exterior, pero también exige que se respeten ciertas reglas específicas. Por ejemplo, la circulación se hace por la derecha y la señalización vial aparece tanto en inglés como en francés, según la provincia. Los límites generales de velocidad son:

Zonas urbanas: 50 km/h

Carreteras: 90 km/h

Autopistas: 100 km/h

El cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y está prohibido llevar dispositivos detectores de radares de velocidad. Para alquilar un auto se requiere una edad mínima de 21 años y una licencia con al menos 1 año de antigüedad. En muchas compañías, los conductores de entre 21 y 24 años deben pagar un cargo adicional.

Aunque la licencia argentina es aceptada, lo más aconsejable es contar también con el Permiso Internacional de Conducir para evitar inconvenientes con algunas agencias de alquiler o controles de tránsito. Por suerte para los conductores, la mayor parte de las autopistas canadienses son gratuitas.