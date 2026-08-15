El argentino Thiago Tirante dio la sorpresa y eliminó a Novak Djokovic + Agregar ámbito en









El platense, de 25 años y ubicado en la posición 65 del ranking ATP, venció al serbio por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000, en la victoria más importante de su carrera.

"Tengo muchas ganas de jugar", había dicho Novak Djokovic antes del partido. @danielscioli

El argentino Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas más grandes del circuito ATP en lo que va del año: venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4, en un partido de dos horas y 44 minutos correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

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El platense, que compite en un puesto de ranking histórico para su carrera, tomó control del partido en el segundo set, cuando Djokovic empezó a mostrar signos de agotamiento físico en su primer partido desde la semifinal de Wimbledon ante Jannik Sinner. El serbio incluso vomitó durante un cambio de lado en el segundo set y debió recurrir a un tiempo médico antes de retomar la acción.

Pese a que Djokovic salvó 13 de los 15 puntos de quiebre que enfrentó, según las estadísticas de Infosys ATP, Tirante encontró la forma de superar al número 5 del mundo manteniendo la consistencia y aprovechando los bajones de su rival.

Un año de consagración El triunfo se dio en la misma semana en que Tirante ingresó por primera vez en su carrera al Top 50 del ranking mundial, y significó su tercera victoria del año ante un rival del Top 10. Apenas diez días antes, el de 25 años había derrotado al vigente campeón de Washington, Taylor Fritz, en la segunda ronda de Montreal, y también se había impuesto ante Ben Shelton en la temporada de polvo de ladrillo, en Houston.

Aunque la arcilla es su superficie preferida, Tirante viene demostrando capacidad para rendir en múltiples pisos en una temporada de quiebre para su carrera: había arrancado 2026 fuera del Top 100 y nunca había ganado más de seis partidos en un año a nivel ATP. Hoy exhibe un récord de 23-13, según el índice de victorias y derrotas de Infosys ATP, con instancias de octavos de final en los Masters 1000 de Roma y Montreal, tercera ronda en Madrid y semifinales en Houston.

Se trató, además, de una caída inusual para Djokovic: entre 2005 y 2025 acumulaba un récord de 355-13 (96,5%) en partidos de Masters 1000 en los que había ganado el primer set. Tirante se convirtió en el nombre 14 de esa lista y en apenas el segundo jugador ubicado fuera del Top 30 en vencerlo en este torneo, después del argentino Diego Serra en 2006. Con este resultado, Tirante avanzó a la tercera ronda de Cincinnati, donde buscará seguir construyendo la mejor temporada de su carrera.