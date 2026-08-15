De cuánto es la fortuna de Demi Lovato, de estrella infantil de Disney a referente del pop

La cantante estadounidense vuelve a una saga clave de su adolescencia mientras consolida una carrera marcada por éxitos, cambios y reinvención.

Construyó su carrera desde muy joven y atravesó distintas etapas artísticas que le permitieron consolidarse como una de las figuras reconocidas de su generación.

Hay artistas que consiguen despegarse de la imagen con la que el público los conoció y construir una identidad propia con el paso del tiempo. Demi Lovato es uno de esos casos: llegó a muchos espectadores durante su adolescencia y convirtió aquella exposición temprana en una carrera que trascendió la pantalla de Disney y le permitió facturar millones .

Su recorrido estuvo marcado por éxitos musicales, papeles frente a las cámaras y etapas personales que modificaron su manera de entender la fama. La exposición desde muy joven también estuvo acompañada por momentos delicados, de los que habló públicamente a lo largo de los años mientras buscaba recuperar el equilibrio y continuar con su carrera.

Casi dos décadas después de haber interpretado por primera vez a Mitchie Torres , Lovato vuelve al universo que la convirtió en una estrella. Su participación en Camp Rock 3 recupera uno de los personajes más recordados de su trayectoria y conecta a aquella joven que comenzaba a hacerse conocida con la artista que hoy tiene una carrera consolidada.

Atravesó diferentes momentos profesionales y personales a lo largo de los años, experiencias que también quedaron reflejadas en sus canciones y proyectos.

Demetria Devonne Lovato nació el 20 de agosto de 1992 en Albuquerque, Nuevo México, y creció en Dallas, Texas. Desde pequeña mostró interés por la música y la actuación: comenzó a tocar el piano a los siete años y la guitarra a los diez. Su primera experiencia televisiva llegó en Barney & Friends, donde participó durante su infancia .

El gran salto llegó en 2007, cuando consiguió trabajos para Disney Channel . Primero apareció en As the Bell Rings y poco después obtuvo los papeles que cambiarían su trayectoria: Mitchie Torres en Camp Rock y Sonny Munroe en la serie Sonny with a Chance.

Estrenada en 2008, Camp Rock fue un fenómeno para la señal juvenil. La película reunió a Lovato con los Jonas Brothers y llegó a una audiencia de 8,9 millones de espectadores en su estreno. El éxito también abrió la puerta a una carrera musical que empezó casi al mismo tiempo.

Transformó una carrera iniciada en la adolescencia en un recorrido con identidad propia. Instagram Demi Lovato

Ese mismo año publicó Don't Forget, su primer álbum de estudio, y comenzó a alejarse progresivamente de la etiqueta de actriz infantil. Here We Go Again, lanzado en 2009, llegó al primer puesto del Billboard 200. Después aparecieron discos como Unbroken, Demi, Confident y Tell Me You Love Me, que consolidaron su lugar en la industria.

La transición no quedó limitada a la música. En 2012, Lovato se incorporó como jurado y mentora de The X Factor USA, junto a Britney Spears, Simon Cowell y L.A. Reid. Su remuneración por el programa habría llegado hasta los u$s2 millones anuales.

Sus problemas de salud y el regreso triunfal a la música

La trayectoria de Lovato estuvo acompañada por dificultades vinculadas con su salud mental, trastornos de la alimentación y consumo problemático de sustancias. Durante su adolescencia recibió tratamiento profesional y, con los años, habló públicamente sobre sus experiencias para visibilizar la necesidad de pedir ayuda.

En 2018 atravesó una grave emergencia relacionada con una sobredosis y posteriormente ingresó nuevamente en tratamiento. El episodio marcó un antes y un después en su vida pública, pero también en su producción artística. La cantante retomó su carrera musical en 2020 con Anyone, una canción que interpretó en los Grammy de ese año.

El regreso no significó simplemente recuperar el lugar que tenía antes. Lovato empezó a revisar su identidad artística y a explorar sonidos diferentes. En 2021 lanzó Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, un trabajo atravesado por experiencias personales, y al año siguiente sorprendió con Holy Fvck, un disco de orientación pop-rock y pop-punk que recuperó parte de la energía de sus primeros trabajos.

Comenzó su trayectoria en la televisión infantil y amplió su perfil hacia la música, la actuación y los grandes escenarios internacionales. Instagram Demi Lovato

En 2023 llegó Revamped, una colección de nuevas versiones de canciones anteriores llevadas hacia un terreno más rockero. Así, temas como “Heart Attack”, “Cool for the Summer” y “Sorry Not Sorry” adquirieron otra identidad sonora.

Su recorrido también tuvo un impacto comercial, ya que la gira Tell Me You Love Me World Tour, de 2017, recaudó poco más de u$s21,4 millones, una muestra del peso que alcanzó Lovato como artista en vivo.

La vuelta a Disney de la mano de Camp Rock 3

El regreso a Mitchie Torres llega casi dos décadas después de la primera película. La participación de Lovato en Camp Rock 3 tuvo, además, un pequeño giro de guion en la vida real. Inicialmente había sido anunciada como productora ejecutiva y no estaba previsto que volviera a interpretar a Mitchie.

La nueva historia sigue a Connect 3, la banda integrada por Joe, Nick y Kevin Jonas, que regresa a Camp Rock en busca de un nuevo talento antes de una gira de reunión. La película pone el foco en una nueva generación de personajes, mientras los protagonistas originales aparecen como puente entre aquella etapa y el presente.

El patrimonio de Demi Lovato

La estimación del patrimonio de Lovato en u$s40 millones. El cálculo contempla los ingresos acumulados durante su carrera como cantante, actriz y personalidad televisiva, además de sus actividades vinculadas con giras y otros proyectos.

Parte de ese recorrido económico está asociado a una carrera que empezó muy temprano. Lovato consiguió contratos discográficos, protagonizó películas y series, participó en programas de televisión y encabezó giras internacionales. También fue cofundadora del sello Safehouse Records junto a Nick Jonas y su mánager, Phil McIntyre.

El patrimonio inmobiliario también formó parte de su historia financiera. A lo largo de los años adquirió distintas propiedades en California, entre ellas una vivienda en Hollywood Hills que compró por u$8s,3 millones en 2016 y que finalmente vendió en 2020 por u$s8,25 millones.