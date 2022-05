Tras el "baño de sangre", los mercados esperan una recesión global

Al respecto, el CEO de la principal empresa de transporte de carga terrestre y marítima del mundo “Maersk”, Søren Skou, alertó que esperan una desaceleración en la segunda mitad del año, una normalización, y ven que se acumulan riesgos en la economía. Le dijo al Financial Times que veían claramente inflación, y no creían que sea temporal. “Hay una gran cantidad de factores que sugieren que veremos un menor crecimiento en la segunda mitad y en el próximo año”, anticipó.

Mientras en el plano local los ojos siguen puestos en las compras del BCRA y del devenir de la deuda en pesos. Un conocido consultor ironizaba el anuncio oficial de ventas a Cuba, seguramente soslayen la experiencia de Ber Gelbard cuando en tiempos de Perón le vendieron a Cuba pero nunca cobraron. Lo mismo pasó en la gestión de Alfonsín. O sea, exportaciones que no generarán divisas. Crece el número de consultas a los gurús sobre si se está cerca de un nuevo Rodrigazo. Las respuestas de los consultores es que las probabilidades de una crisis terminal ya no son cero; aumentaron.

Luego de dos años volvió el llamado “Woodstock del Capitalismo”, la reunión anual de Berkshire Hathaway. ¿Qué dejó el emblemático encuentro con Buffett? Warren criticó a Wall Street (odia pagar honorarios a los banqueros, como se ve una vez más en el acuerdo de Allegheny) al decir que es un “salón de juego” y que el Bitcoin no ofrece nada de valor. Asustó muchísimo a todos sobre una posible guerra nuclear. Pero lo más interesante, según los asistentes, fue la sabiduría de inversión que impartió a la multitud.

Las tres lecciones que Warren Buffett dio: 1) Haz tu investigación, y puso como ejemplo su apuesta a la petrolera Occidental. Él vio que el 60% de los principales tenedores de Occidental no eran más que inversores pasivos y cuando observó una dislocación en el precio de las acciones se puso a trabajar comprando las acciones de todos los demás que no estaban en ese grupo del 60%. 2) Compra cuando otros tienen miedo. La caída de los mercados no lo ha disuadido, ya gastó u$s51.000 millones en el I trimestre, en particular HP, Chevron y Occidental. Para él cada caída del mercado es una oportunidad de comprar barato lo que estuvo analizando. 3) Compra acciones de empresas que entiendas. Él no sabe usar el correo electrónico ni imprime documentos, sin embargo, es el mayor accionista del fabricante de impresoras HP.

Sin duda, la compra de Twitter de parte de Elon Musk pateó el avispero. Días atrás una constelación de 26 ONG vinculadas al megainversor George Soros firmaron una carta expresando su preocupación: la adquisición intoxicará aún más nuestro ecosistema de información y será una amenaza directa para la seguridad pública, especialmente entre los que ya son más vulnerables y marginados”. Musk respondió a la campaña en su contra preguntando “¿Quién financia estas organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información?”. El listado es de terror. La pelea continuará.