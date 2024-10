Federico Sturzenegger aseguró que "el nivel de actividad económica es más alto que cuando asumió Milei"

"Cada peso que el Gobierno gasta es un gasto que el Gobierno absorbe del resto de la sociedad y que no está disponible para el crédito o el gasto privado”, explicó Sturzenegger ante el auditorio esta noche, en el cierre del evento. La reducción en el gasto "permite baja de impuestos y la sociedad los puede gastar el sector privado. Y para gastar eso los van a necesitar a ustedes”, les dijo a los presentes.

Para Federico Sturzenegger, el nivel de actividad económica actual "es más alto que cuando asumió Milei"

A continuación, el ex titular del BCRA en el gobierno de Macri y funcionario de la administración De la Rúa afirmó que el nivel de actividad económica actual "es más alto que cuando asumió Milei". "Esa baja del gasto público se vio compensada ‘uno a uno’ con un aumento del gasto privado”, aseguró.

De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC, el índice de la serie de agosto mostró que la economía aceleró su baja al 3,8% en agosto frente al mismo mes del año pasado, aunque en la variación mensual desestacionalizada avanzó, pero apenas 0,2%. El "empate" ocurre si se compara agosto 2024 con noviembre 2023, el mes previo a la asunción de Milei.

De todas maneras, Sturzenegger aseguró que la estabilidad macro "empieza a sentirse" y adelantó que se consolidará "de manera muy sostenida y muy fuerte el próximo año porque se atacó el corazón del problema, que es lo fiscal”.

En esa sentido, reafirmó que, para lograr la recuperación, continuarán "corriendo" al Estado del medio. “¿Qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y reproducirse? Le pide lo mismo que Diógenes a Alejandro Magno, que le pidió si podía correrse para no taparle el sol”, dijo y ejemplificó: “No me hagas sombra. En rioplatense es: no me rompas las pelotas (sic), no me compliques con normas que no sirven para nada”.

“Muchas regulaciones tienen que ver con intereses, con miedos de los reguladores que creen que su misión es protegernos de nosotros mismos. Eso que busca proteger quizás protege algo pero destruye mucho más", continuó el ministro, para luego referirse al sector fintech: "Esta industria, cuando era presidente del BCRA, yo me negaba a regularla porque no veía ningún riesgo a tutelar. Los bancos nos ponían mucha presión para que los regulemos y los liquidemos. Y ustedes también me pedían, para saber ‘cuál es mi ecosistema’. Da miedo tirarse a la pileta”.

Luego, a modo de arenga, les dijo a los presentes: “Todo es posible, no tienen que esperar que el Gobierno les diga cómo hacerlo. La estabilidad macro les va a dar muchos recursos y negocios porque transfiere gasto desde el sector público al privado”.

Además afirmó que es algo "increíble" lo que "han hecho en este país" desde el inicio de este sector. "Nunca imaginamos lo que lograron, es un ícono en el mundo. Cuando yo era presidente del BCRA, el cash era el 50% del dinero transaccional y cayó al 20% años después. Mercado Pago tuvo un rol importante ahí”, destacó y cerró: “Ustedes resistieron la presión de los bancos, que no querían que este ecosistema prosperara. Por suerte no les dimos bola”.