Fiebre por el dólar: los ahorristas compraron u$s3.041 millones en julio, segundo dato más alto en al menos 18 años

La mayor demanda de divisas se dio tanto por las vacaciones de invierno como por la volatilidad financieras generada a partir del desarme de las Lefis.

En julio la compra de dólares para atesoramiento marcó un nuevo récord.

Los argentinos compraron en julio u$s3.041 millones para atesoramiento, en términos netos, el segundo dato más alto en, al menos, 18 años. Al relativo atraso cambiario y las vacaciones de invierno, que suelen generar una mayor demanda de divisas, se le sumó la volatilidad financiera desatada tras el cambio de política monetaria y el desarme de las Lefis.

Según informó el Banco Central (BCRA) este viernes, en el séptimo mes del año 1,3 millones de "personas humanas" compraron dólares en el mercado oficial de cambios, por u$s3.408 milllones. En paralelo, se registraron 576.000 vendedores, por un monto agregado de u$s367 millones.

Desde que se liberó el cepo para personas, a mediados de abril, la adquisición neta de divisas fue subiendo mes a mes, marcando siempre máximos desde el último año del gobierno de Mauricio Macri, previo a las restricciones cambiarias. Desde que hay registros (enero de 2007), solo el dato de octubre de 2019 fue mayor al de este último julio.

Con estos números, la Formación de Activos Externos (FAE) fue uno de los tres grandes grifos de salida neta de dólares. Los otros fueron la deuda pública y las importaciones de servicios.

En cuanto a la deuda pública, el saldo negativo fue de aproximadamente u$s3.200 millones, fundamentalmente como consecuencia del pago semestral de los Bonares y los Globales. Estos pagos fueron la principal razón de la caída de reservas en u$s1.107 millones durante el mes en cuestión, los cuales fueron parcialmente compensados vía ingresos de compra de dólares del Tesoro Nacional, ingresos netos de organismos internacionales y aumento de tenencias en moneda extranjera.

Respecto de los servicios, la balanza fue deficitaria en -u$s928 millones.

