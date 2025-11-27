La Mona Jiménez recibió una distinción por más de cinco décadas de música + Seguir en









La Sociedad Argentina de Autores y Compositores honró al artista cordobés por su enorme aporte cultural. La distinción llega en el marco de sus 58 años de trabajo ininterrumpido.

La Mona Jiménez fue homenajeado este jueves por el directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), que lo distinguió por su destacada trayectoria artística.

El reconocimiento llegó bajo el nombre de “La leyenda del cuarteto”, en honor a sus 58 años de dedicación a la música, los 102 discos publicados y las 1.058 obras registradas.

El emblemático artista cordobés, que este sábado actuará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, recibió la distinción como figura esencial en la evolución del cuarteto.

Su aporte fue decisivo para consolidar este género como un movimiento cultural que trascendió fronteras y ganó proyección internacional.

Durante la ceremonia, Sadaic le entregó material enmarcado que forma parte de su historia personal y de la memoria del cuarteto: una copia certificada de su formulario de ingreso a la entidad y de su primera obra registrada, “Baila Chiquita”, inscripta en 1972. Un gesto simbólico que pone en valor su camino y su influencia en la música popular argentina.

