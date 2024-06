Flujos de capitales a emergentes bajaron fuerte en mayo

Algo huele raro entre los inversores y fondos globales que invierten en activos de mercados emergentes . Aunque en realidad no es de ahora, quizás, se agudizó tras las últimas elecciones presidenciales en México e India y ello se verá cuando se conozcan los datos de junio, aunque cierto malhumor ya comenzó el mes pasado y así lo refleja un relevamiento privado. Para Argentina es un tema relevante que debería tener muy presente el equipo económico liderado por Luis Caputo , sobre todo por sus deseos de volver a acceder a los mercados voluntarios de deuda.

El monitoreo lo realiza el prestigioso think tank de la banca mundial, el Institute of International Finance (IIF), y arrojó que en mayo los valores de los mercados emergentes atrajeron alrededor de u$s5.500 millones. Sin dudas es un frenazo para lo que venían siendo los flujos de cartera de no residentes hacia los emergentes desde la última parte del año pasado.