FMI: Gobierno pagará los vencimientos de forma unificada a fin de mes

El Gobierno le pagará a fin de mes al Fondo Monetario Internacional los vencimientos por poco más de u$s 2.500 millones que operan durante todo julio . “Se unifican los pagos”, confirmaron a Ámbito fuentes oficiales luego de acordar el formato con el organismo de crédito. De esta forma, se da lugar a culminar la renegociación y obtener un nuevo desembolso de Derechos Especiales de Giro. El ministro de Economía Sergio Massa sigue discutiendo con Washington la reformulación del programa.

Esta novedad traerá un alivio a la perspectiva de reservas del Banco Central de la República Argentina. Según estimaciones de Ecolatina, las reservas netas de la entidad se encuentran en terreno negativo por u$s 5.300 millones . De acuerdo al cronograma original, esta semana se debían cancelar cerca de u$s 1.300 millones y la próxima otros u$650 millones. En total durante julio operan vencimientos con el Fondo por poco más de u$s 2.500 millones.