Austeridad: el ministro Martín Guzmán señaló que el Gobierno no dará finalmente un IFE-4

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió ayer a las ayudas sociales y confirmó que “hoy no es el momento de un IFE 4”, al tiempo que explicó que estudian diversas alternativas para reemplazar la asistencia. En declaraciones a C5N, el ministro se mostró contrario a extender ese programa de asistencia, al tiempo que volvió a emitir una señal de “austeridad” en términos fiscales. El Gobierno venía señalando que se encontraba bajo análisis si pagaría o no una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la asistencia de $10.000 que abona ANSES a sectores necesitados. Incluso hace apenas algunos días, fue el propio presidente Alberto Fernández el que había confirmado que se encontraban revisando “si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos”. A esas declaraciones también se había sumado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al señalar que se estaba “trabajando en medidas más focalizadas para disponer de ayudas más concretas”. A partir de las definiciones de Guzmán, es dable pensar que el Gobierno podría reemplazar el IFE por otros programas que entreguen el monto equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cambio de una prestación, como la Renta Básica Universal y/o el Potenciar Trabajo.