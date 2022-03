Bonistas que entraron al canje, enojados con el FMI

Los fondos de inversión y bonistas en general que ingresaron al canje de 2020 están disconformes y enojados. Pero, paradójicamente, no sólo con Argentina, lo que es un clásico. Sino ahora también con el Fondo Monetario Internacional. Los tenedores de deuda local emitida durante el proceso de reestructuración consideran que el organismo que maneja Kristalina Georgieva no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio.