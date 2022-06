Organizaciones piden al G7 que exija al FMI eliminar los sobrecargos.

Las organizaciones difundieron un comunicado en el cual consideraron los sobrecargos como “tasas opacas y punitivas” que se les imponen a países con altos niveles de deuda con el FMI, y recordaron que han sido ampliamente denunciados por destacados economistas y legisladores como "contraproducentes e injustos".

Desde que comenzó la pandemia, el número de países que pagan sobrecargos ha aumentado de nueve a 16. Según las proyecciones del FMI, se prevé que ese número aumente a 38 en los próximos tres años.

Qué dice la carta dirigida al G7

Las economías en desarrollo se enfrentan actualmente a lo que las Naciones Unidas ha descrito como una "tormenta perfecta": la pandemia de COVID-19, una inminente crisis de deuda mundial y, ahora, el aumento de los precios de los alimentos, fertilizantes y energía como resultado de la guerra en Ucrania.

Esta crisis amenaza con "arrojar a 1,700 millones de personas —más de una quinta parte de la humanidad— a la pobreza, indigencia y hambre en una escala no vista en décadas", según el secretario general de la ONU, António Guterres.

Mientras tanto, los sobrecargos desvían recursos valiosos que, de otro modo, podrían destinarse para responder a la pandemia de COVID-19, fortalecer la seguridad alimentaria o invertir en la recuperación económica.

Por ejemplo, entre 2019 y 2024, Egipto pagará en sobrecargos más de tres veces el costo de un ciclo completo de vacunas para todo el país.

De 2021 a 2023, mientras lucha por sobrevivir a la invasión rusa, se espera que Ucrania pague más de $400 millones en sobrecargos —aproximadamente una cuarta parte de todo su esfuerzo fiscal en el sector de salud durante la pandemia.

Apoyos a la propuesta

Antes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial de este año, más de 150 organizaciones de 65 países pidieron al FMI que "alinee a la institución con su mandato apoyando la eliminación completa de los sobrecargos". El FMI se ha negado a responder a esta petición.

Según el Premio Nobel Joseph Stiglitz, los sobrecargos van "exactamente en contra de lo que se supone que [el FMI] debe estar haciendo".

El Experto Independiente de la ONU sobre la deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, considera que los sobrecargos del FMI violan los derechos humanos internacionales y otras leyes internacionales.

Un informe del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial de la ONU sobre Alimentación, Energía y Finanzas recomienda que "los sobrecargos de los tipos de interés del FMI deberían suspenderse durante al menos dos años".

Las entidades firmantes del documento son Arab Watch Coalition, Bretton Woods Project, Center for Economic and Policy Research (CEPR), erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee Germany), European Network on Debt and Development (Eurodad), Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), Institute of Analysis and Advocacy (IAA), Ukraine Centre for Economic Strategy, Ukraine.