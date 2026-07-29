Cómo era el helicóptero que cayó en San Juan y qué dificultades presenta la zona del accidente

El Bell 412 estaba preparado para realizar tareas de rescate, asistencia y combate de incendios. La aeronave impactó en un terreno desértico, con escasa vegetación y accesos terrestres limitados.

La aeronave cayó en un sector árido y de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto.

La tragedia aérea que dejó siete muertos en San Juan puso el foco sobre las características del helicóptero y las dificultades que presentaba la zona donde ocurrió el accidente. Se trataba de un Bell 412EP , una aeronave preparada para operar en emergencias y combatir incendios forestales, que había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

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El helicóptero trasladaba a cuatro autoridades de Seguridad de San Juan, dos brigadistas nacionales y el piloto. El grupo se dirigía hacia La Rioja para colaborar con el combate de los incendios que afectaban a Chilecito, luego de participar de una capacitación vinculada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La comunicación se perdió a las 10.26, mientras la aeronave sobrevolaba el nordeste sanjuanino. Horas después, otro helicóptero encontró los restos dentro del Parque Provincial Ischigualasto, en un sector desértico, atravesado por desniveles y con serias dificultades para el acceso terrestre.

La aeronave accidentada era un Bell 412EP , matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa Jas Fly S.A. Sus registros operativos se remontaban a 2010 y, antes de llegar a la Argentina, había estado matriculada en Canadá y Estados Unidos. Su inscripción estadounidense fue cancelada en noviembre de 2022, cuando fue exportada al país.

El Bell 412 es un helicóptero bimotor diseñado para cumplir diferentes tipos de misiones. Puede utilizarse en operativos de búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de personal, asistencia en catástrofes y combate de incendios forestales.

El Bell 412 accidentado estaba preparado para realizar rescates, traslados y operaciones contra incendios.

El modelo está equipado con dos motores Pratt & Whitney, una configuración que le permite operar en zonas de altura y afrontar condiciones exigentes. Según el fabricante, tiene una velocidad de crucero cercana a los 226 kilómetros por hora y una cabina con espacio para 13 pasajeros, además de dos tripulantes.

Su amplitud interior permite modificar la distribución de la cabina según las necesidades de cada misión. También puede incorporar equipamiento para trasladar cargas, evacuar personas o lanzar agua sobre focos de incendio.

La familia Bell 412 es empleada por organismos públicos y operadores privados de distintos países debido a su capacidad para trabajar en terrenos aislados y bajo condiciones meteorológicas complejas. La investigación deberá establecer qué ocurrió con la unidad que operaba en San Juan.

Cómo es la zona donde ocurrió el accidente

El helicóptero impactó en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, dentro del departamento Valle Fértil y cerca del límite entre San Juan y La Rioja.

La región forma parte de la ecorregión del Monte y se caracteriza por su paisaje desértico, el clima cálido y árido y la escasa vegetación. Entre las especies presentes aparecen cardones, jarillas, cactus y algunos algarrobos, distribuidos entre sierras y formaciones sedimentarias.

Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, ocupa más de 60.000 hectáreas y forma junto con el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, una unidad geográfica declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Sus sedimentos blancos y multicolores conforman un paisaje atravesado por desniveles, quebradas y elevaciones.

El Parque Provincial Ischigualasto es conocido como el Valle de la Luna por sus particulares formaciones geológicas.

Las mismas características que distinguen al parque también dificultaron el operativo posterior al accidente. El punto del impacto estaba alejado de los caminos transitables y los rescatistas tuvieron que avanzar por tierra para aproximarse a los restos.

Durante las tareas se suspendieron las actividades turísticas dentro de Ischigualasto. Las causas de la caída permanecen bajo investigación y deberán ser determinadas mediante las pericias sobre la aeronave y el relevamiento del terreno.