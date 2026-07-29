Durante un webinar, Ricardo Arriazu sostuvo que la apertura económica reconfigurará el mapa productivo del país, defendió el equilibrio fiscal como la principal fortaleza del programa económico y anticipó una mayor presión sobre el dólar durante el año electoral.

El economista que más escucha Javier Milei alertó por "bolsones de desempleo y pobreza" en el Gran Buenos Aires.

El economista Ricardo Arriazu , uno de los asesores más escuchados por el presidente Javier Milei , advirtió este miércoles que el proceso de apertura económica transformará el mapa productivo de Argentina y generará ganadores y perdedores.

Según explicó durante un webinar organizado por BlackTORO , la mayor competencia internacional afectará principalmente a la industria del Gran Buenos Aires , mientras que sectores como la energía, la minería y el agro serán los más beneficiados.

Sin embargo, remarcó que ese cambio no implicará un traslado automático de la población hacia las nuevas zonas de crecimiento. "La gente no se mueve" , afirmó, y advirtió que esa situación puede derivar en "bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa". En ese sentido, sostuvo que será necesario implementar políticas públicas para acompañar la transición.

Arriazu aseguró que la principal diferencia entre el programa económico de Milei y experiencias anteriores es la eliminación del déficit fiscal . "No tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal", respondió al ser consultado sobre por qué esta vez el rumbo podría ser diferente.

Según indicó, ese cambio permitirá que Argentina cierre el año con superávit fiscal y externo al mismo tiempo, una combinación que consideró inédita en la historia económica reciente del país.

Dólar y elecciones

Otro de los ejes de su exposición fue el mercado cambiario. Recordó que en el último año los argentinos compraron unos u$s40.000 millones y proyectó que en 2027 la demanda de dólares seguirá siendo elevada por el contexto electoral.

Además, anticipó una posible corrida cambiaria, aunque estimó que ocurrirá hacia el final del proceso electoral. "Yo creo que la corrida va a existir, va a ser tardía, no va a ser temprana, y eso le da una enorme oportunidad al Gobierno para acumular", sostuvo.

Los motores del crecimiento

Para el largo plazo, Arriazu identificó siete factores que impulsarán la economía: la estabilización macroeconómica, Vaca Muerta, la minería, el agro, la economía del conocimiento, la apertura comercial y un tipo de cambio real más bajo.

Sobre la minería, destacó el potencial de la franja cuprífera entre San Juan y La Rioja, aunque advirtió que ese crecimiento exigirá importantes inversiones en infraestructura y logística, con mayor demanda de cemento, camiones y choferes.

Por último, proyectó un crecimiento del PBI del 3,5% para este año, impulsado por la recuperación del agro y el aumento de la producción de hidrocarburos, aunque aclaró que el resultado dependerá de la demanda de dólares. También reconoció que aún no encuentra una explicación para la caída del EMAE en abril y mayo y aseguró que la confianza de la sociedad, la inflación y la evolución del salario real serán claves de cara al año electoral.