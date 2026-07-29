Campo: Banco Provincia lanza créditos para la campaña gruesa y financiamiento desde 0% en dólares y en pesos

La entidad presentará en el Congreso Aapresid 2026 su oferta de financiamiento para productores agropecuarios, con foco en Procampo Digital, líneas para capital de trabajo y créditos en pesos y dólares para la compra de insumos y hacienda.

Banco Provincia participará del Congreso Aapresid 2026 , que se desarrollará entre el 4 y el 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, donde presentará una batería de herramientas de financiamiento destinadas al sector agropecuario, con tasas desde 0% en pesos y dólares y plazos de hasta 360 días para acompañar la campaña gruesa.

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La propuesta estará centrada en Procampo Digital , la plataforma mediante la cual productores y productoras pueden acceder a financiamiento para la compra de insumos, semillas, fertilizantes, fitosanitarios y combustibles, con esquemas de pago adaptados al ciclo productivo.

Uno de los principales beneficios del programa es que permite cancelar las operaciones al momento de la cosecha, lo que busca alinear los vencimientos con la generación de ingresos de la actividad agropecuaria.

Además de Procampo Digital, la entidad ofrecerá su línea de Capital de Trabajo destinada a financiar labores de siembra, protección y fertilización de cultivos, así como la compra de insumos para las producciones de trigo, cebada, maíz, girasol, soja y papa.

En paralelo, durante el remate ganadero previsto en el marco del congreso, Banco Provincia pondrá a disposición líneas especiales para la adquisición de hacienda.

El banco también contará con un stand institucional donde especialistas en banca agropecuaria brindarán asesoramiento sobre líneas de crédito, herramientas financieras y soluciones digitales para productores, pymes y empresas de la cadena agroindustrial.





Juan Cuattromo. Equipo de Fotos de Banco Provincia

"El crédito debe ser una herramienta para el desarrollo"

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó la importancia del financiamiento para el sector productivo.

"El crédito no puede ser un privilegio, tiene que ser una herramienta para el desarrollo. Desde la banca pública bonaerense trabajamos para que el financiamiento llegue a quienes producen, invierten y generan empleo. Acompañar al agro es acompañar uno de los principales motores de la economía argentina, con una mirada estratégica que combine competitividad, innovación y desarrollo territorial", afirmó.

Más de $3,1 billones destinados al agro en 2026

Según informó la entidad, en lo que va del año la asistencia financiera al sector agroindustrial alcanzó los $3.178.289 millones, beneficiando a más de 11.500 empresas en todo el país.

Del total, las financiaciones en pesos sumaron $2.225.567 millones, destinadas a más de 10.800 empresas, mientras que los desembolsos en dólares alcanzaron los u$s668 millones, distribuidos entre más de 1.300 firmas.

Con estas herramientas, Banco Provincia buscará reforzar su presencia en uno de los principales encuentros del agro argentino y consolidar su estrategia de financiamiento para productores, pymes y empresas vinculadas a la actividad agroindustrial.