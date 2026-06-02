"Ningún sector nace ganador": el consenso de industriales y políticos por un modelo de desarrollo más allá del RIGI

Más de 900 referentes de la producción y la política confluyeron en un diagnóstico: los sectores “ganadores” no están arrastrando al resto de la economía. Desde ADIMRA advirtieron que atraviesan el peor año de los últimos 25.

Con más de 900 participantes, comenzó la 2° edición del Congreso Productivo para el Desarrollo, organizado por Misión Productiva, con una agenda que puso en el centro una pregunta clave: qué modelo necesita la Argentina para crecer, generar empleo e integrar social y territorialmente al país.

Políticos de diverso corte partidario y empresarios industriales de sectores clave coincidieron este martes en la necesidad de poner la riqueza de los recursos naturales al servicio de un desarrollo de largo plazo. Hubo críticas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por la falta de políticas que articulen a los sectores "ganadores" del modelo económico con el resto de la economía, que genera empleos de calidad, pero que hoy se ve sumida en una profunda crisis.

Lo hicieron en el marco de la segunda edición del Congreso Productivo para el Desarrollo , organizado por Misión Productiva , una red que reúne a profesionales de distintos sectores de la economía, con experiencia tanto en el sector privado como en el Estado. "Tenemos que poner los recursos naturales al servicio del desarrollo" , fue la frase con la que comenzó su exposición Matías Kulfas , exministro de Producción, en un panel que compartió con Mara Ruiz Malec , quien supo ser titular de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , exjefe de Gobierno de CABA, y Luciano Laspina , exdiputado nacional y actual director ejecutivo de CIPPEC .

La frase mencionada refiere a la ausencia de una estrategia de desarrollo que busque "matchear" las necesidades de actividades en auge, como la energía y la minería , con posibles proveedores, tanto en el rubro de servicios como en sectores industriales. "Ningún sector nace ganador" , aseguró en diálogo con Ámbito Malec.

Según la economista, ningún país desarrollado del mundo consiguió el desarrollo "sin sentarse y poner al Estado a pensar qué leyes, qué incentivos, qué empresas tenía, qué organismos tenía que desarrollar para que eso suceda armónicamente y no solamente en unos pocos sectores". "Todos los sectores tienen períodos de apoyo, de protección, de cuidado y de innovación" , sostuvo. Y agregó: "No existe el emprendedor que se hizo rico con libre mercado" .

El encuentro funcionó como una suerte de diagnóstico colectivo sobre los nudos que frenan la transformación productiva del país -y como un intento, al menos parcial, de construir una agenda común más allá de las diferencias ideológicas.

misión productiva

El puntapié lo dio Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo en Fundar, con un dato que marcó el clima del debate desde el arranque: “En 2025 se rompió la relación entre crecimiento y empleo”. Esto responde a que los sectores que más crecen no logran compensar la pérdida de puestos de trabajo en el resto de los sectores, e incluso algunos de ellos también destruyeron empleo debido, por ejemplo, a la reconversión estructural de la intermediación financiera o al declino de la producción convencional de petróleo en Vaca Muerta.

El contrapunto que ofreció Schteingart fue elocuente: países como Noruega construyeron una red densa de proveedores alrededor de sus hidrocarburos, así como Australia hizo lo propio con la minería.

Esa tensión entre sectores extractivos y tejido industrial fue la que puso al RIGI en el centro de las críticas. Schteingart cuestionó que el esquema otorga beneficios excesivos a sectores que ya tenían planes de inversión en marcha.

El execonomista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, fue quizás quien mejor sintetizó el riesgo de largo plazo que percibe el mundo industrial. “Argentina tiene un sector industrial súper resiliente”, planteó, antes de lanzar la frase que más circuló en los pasillos del encuentro: “Menos industria es menos clase media”.

El argumento conecta directamente con la advertencia que había hecho Javier Viqueira, de Adimra: “Vaca Muerta no va a absorber los empleos perdidos en el conurbano”. El campo, en cambio, sí logró tracción sistémica, con I+D en siembra directa y genética de semillas como ejemplos de cómo un sector primario puede motorizar capacidades tecnológicas locales. Ese es el modelo que el industrialismo reclama replicar en energía y minería, y que hoy, según los expositores, el RIGI no está incentivando.

Consensos políticos y críticas al modelo vigente

El encuentro también tuvo su panel político, y lo llamativo fue que las diferencias entre espacios no impidieron ciertos consensos de fondo. El economista Luciano Laspina planteó la necesidad de construir “acuerdos preideológicos” -respeto a los contratos, equilibrio fiscal e independencia del BCRA- y trazó lo que llamó una “diagonal” entre la economía extractivista y la industrial. Defendió la lógica del RIGI, aunque reconoció que la propuesta original era extenderlo a todos los sectores, con foco en el acceso a divisas y la estabilidad fiscal como ejes.

Pero el exdiputado nacional también hizo autocrítica sobre las políticas sectoriales del pasado: “El drama fue que fueron capturadas por el lobby”. Y ofreció un diagnóstico descarnado del momento actual: Argentina atraviesa simultáneamente una estabilización inconclusa y una reconversión inconclusa, en un contexto de demanda deprimida. Abrir con el dólar bajo, la demanda en caída y la tasa alta, admitió, “es doloroso”.

mision 2

Por su parte, Rodríguez Larreta sostuvo que, ante una baja demanda, de nada sirve el abaratamiento de los bienes por la apertura comercial. En paralelo, puso a las exportaciones con mayor valor agregado como el motor que Argentina necesita encender. "Somos un país que exporta poquísimo", sintetizó. Lo único que rescató del esquema vigente fue la estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, Ruiz Malec fue directa sobre el rol de la normativa laboral: las leyes del trabajo no generan empleo por sí solas -lo genera el crecimiento traccionado por sectores de mayor valor agregado-, aunque sí son determinantes para la calidad del empleo.

El encuentro también hizo lugar a una dimensión que suele quedar fuera del debate sobre desarrollo productivo. Lucía Cirmi, economista de Futuros Mejores, recordó que el comercio, las casas particulares y la construcción explican la mitad de la informalidad laboral del país, e instó a no ignorar a los trabajadores de plataformas, el pequeño comercio y el empleo doméstico en cualquier agenda que se precie de seria. La construcción de sistemas nacionales de cuidado, con foco en formalización y perspectiva de género, fue otra de las banderas que levantó. Y remató con una frase que incomodó, pero que nadie refutó: “Ojalá el modelo productivo sea tan bueno que no necesitemos planes sociales. Pero no va a pasar. La cuenta previsional tampoco va a cerrar”.

El consenso del congreso, más allá de las diferencias, cristalizó en torno a una idea fuerza que Schteingart había puesto sobre la mesa al inicio: de 150 países que lograron estabilidad macroeconómica en el mundo, solo 40 son desarrollados. “La estabilidad es necesaria, pero no alcanza”. Argentina tiene los recursos naturales, el tejido industrial y el capital humano para estar en ese grupo selecto. Lo que todavía le falta es lograr que la locomotora arrastre a todos los vagones.