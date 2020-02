Negar la herencia

El argumento que presentó un sector de la oposición alrededor del pago de un vencimiento por 250 millones de dólares por parte de la Provincia de Buenos Aires (PBA) no posee mérito alguno, pero merece una reflexión porque pareciera que en algunos casos no se tiene en cuenta la gravedad de la situación que atraviesa la Nación. Me refiero en particular al llamativo posteo de un diputado del PRO, que publicó un tuit con la frase: “Kicillof (…), la plata estaba, sinwenwencha”.