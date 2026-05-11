Axel Kicillof cruzó al Gobierno por el RIGI y aseguró que "solo se ejecutó el 3%" de las inversiones

El gobernador bonaerense cuestionó el alcance del régimen impulsado por Javier Milei y advirtió sobre la caída del consumo y la paralización de la inversión productiva.

Axel Kicillof calificó el número de inversiones del RIGI como "diminuto".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este lunes el funcionamiento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que apenas se ejecutó el “3%” de los proyectos anunciados por el Gobierno nacional. Además, alertó sobre el deterioro del mercado interno y sostuvo que “la inversión está paralizada”.

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En declaraciones a Radio 10 , el mandatario provincial señaló que la administración de Javier Milei celebró anuncios de inversión que “ya rondan los u$s100.000 millones ”, aunque remarcó que el nivel de concreción es mínimo.

“ De todo eso que se anunció y se festejó, solamente se realizaron algo así como el 3% ”, sostuvo Kicillof, quien calificó ese porcentaje como “ un número diminuto ”.

Además, criticó que el esquema oficial incluyera dentro del régimen a sectores que ya contaban con altos niveles de rentabilidad y venían realizando inversiones antes de la implementación del programa. “ Ahí ya se desnaturalizó completamente ”, cuestionó.

El gobernador también vinculó la caída de la inversión con el retroceso del consumo interno y el freno de la actividad económica. “ El mercado interno se está detonando. ¿Quién va a invertir si no vende? ”, planteó.

En ese sentido, agregó: “¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?”.

Luis Caputo defendió el “Súper RIGI” y prometió inversiones por u$s140 mil millones

Las declaraciones de Kicillof se produjeron pocos días después de la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, en medio de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales.

Durante la presentación, Adorni evitó responder preguntas y cedió la palabra al ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la creación del denominado “Súper RIGI” y aseguró que llegarán inversiones por “u$s140 mil millones”.

Luis Caputo ExpoEFI Caputo destacó la creación del denominado “Súper RIGI” y aseguró que llegarán inversiones por “u$s140 mil millones”. Mariano Fuchila

El titular del Palacio de Hacienda también descartó que la situación judicial del vocero afecte al riesgo país. “No tiene ningún efecto”, afirmó.

“El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno”, sostuvo Caputo.

En materia económica, el ministro aseguró que el Gobierno se encuentra “tranquilo” respecto al financiamiento de la deuda y afirmó que el orden macroeconómico favorece al oficialismo.

“La economía está ordenada y el paso del tiempo juega a favor”, señaló. Además, destacó que “las cosas siguen mejorando” y anticipó que el riesgo país “va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir”.