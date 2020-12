Granos: complicaciones por medida gremial

…que, en todos los escritorios se hacen cuentas aceleradas sobre el costo final que tendrán los conflictos sindicales, pues al de los puertos, se agrega el que enfrenta a un par de sindicatos por la nómina de trabajadores y que afecta a algunas Cámaras Arbitrales como la de Bahía Blanca, y como si fuera poco, la “caída” de la web de la AFIP durante casi un día (lo que impidió sacar permisos, cartas de porte, etc.) y que en general está muy lenta, siguen incrementando los gastos operativos que tuvieron, además, un adicional en la nueva suba de combustibles, insumo estratégico para la producción y el transporte agropecuario. No fue lo único de la semana que arrancó con el llamativo dato del casi millón de toneladas de soja que importó el año pasado Brasil, a pesar de su última cosecha de más de 120 millones de toneladas. La causa son las extraordinarias compras de parte de China, que obligan al país vecino a “completar” sus volúmenes con importaciones, situación que se prevé se repetirá también en 2021, a pesar del récord de cosecha de la oleaginosa que esperan de más de 123 millones de toneladas. Pero lo que pasó casi desapercibido fue una infrecuente gacetilla de la embajada argentina en Beijing, dando cuenta que Sabino Vaca Navaja (en la práctica, número dos de la embajada), se reunió con la empresa china encargada de la producción agropecuaria, para “analizar los distintos proyectos de producción porcina”, además de “ alternativas de pre-financiamiento de exportaciones para aquellos grandes productores que no evalúen asociarse con capitales chinos y joint-ventures con capitales chinos para aquellos productores que así lo requieran”. Aclaran, además, que no se descarta a los “pequeños productores”, y que se trata de la instalación de “granjas inteligentes” (unas 10.000 madres) y no “megafactorías como las de EE.UU. (unas 100.000 madres).