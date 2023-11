Guillermo Francos, asesor de Javier Milei: "La bomba económica le puede explotar a Massa antes de diciembre"

Consultado por la periodista Romina Manguel sobre la actualidad económica de Argentina, el dirigente del espacio libertario coincidió con la posición de Bullrich en que hay "una bomba" y afirmó que “le puede explotar a él antes del 10 de diciembre”.

Al referirse al candidato de UP aseguró que es "una persona que está luchando por el poder desesperadamente" y que "sabe que está en una situación difícil y está haciendo todo lo posible, no le importa lo que pase después, ya verá cómo lo soluciona”.

Respecto al futuro, señaló que si Massa gana lo resolverá “diciendo todo lo contrario a lo que dijo”, en contraposición con su propio espacio, “o lo va a solucionar generando más emisión y más inflación, que es lo más probable que haga”.

“Si hace ajuste, va a tener un problema con su propia fuerza. Él también está en una encrucijada, pero como posterga el tema, él lo que quiere es tener el poder”, manifestó.

Sobre el final consideró que si el ministro apuesta a más emisión monetaria “terminamos en un desastre total”. Y respecto a la "bomba económica" expresó: "Ojalá no explote nunca. No digo que explote, digo que se le escapan variables de la economía que generan más distorsión", añadió.

Bullrich: "Ojalá explote antes"

Días atrás, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló sobre la crítica situación que atraviesa la economía argentina y, en un lamentable sincericidio, confesó que espera que estalle una crisis inflacionaria en las semanas previa al balotaje: “Ojalá explote antes”. Y, paradójicamente, luego cuestionó “la campaña del miedo” del Gobierno respecto de la quita de subsidios.

Al realizar su pronóstico sobre las próximas semanas, la titular del PRO dijo que “lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el 19 de noviembre explota. Está explotando antes”. Y para sorpresa de los conductores televisivos, afirmó: “Ojalá explote antes”.

Siguen las acusaciones de fraude

Francos habló este sábado con el programa El Fin de la Metáfora de Radio Con Vos y, en sintonía con los miembros de La Libertad Avanza, reiteró los reclamos por fraude electoral y las posibilidades de su espacio de cara al balotaje, pese a que las acusaciones fueron desmentidas por la Cámara Electoral.

“No te voy a decir que hubo fraude porque no lo puedo decir”, manifestó Francos aunque consideró que “si circula con tanta virulencia en las redes lo que la gente plantea como fraude es señal de que la gente tiene esa sensación de que algo ha pasado”.

En ese marco, realizó “un llamado a toda la dirigencia de evitar las trampas, intentar que la elección sea transparente y que la gente tenga la seguridad de que el resultado de la elección es lo que la gente votó”. Si bien La Libertad Avanza no realizó denuncias formales sobre fraude electoral, el vocero libertario dijo que “hubo trampas electorales. En muchas mesas donde no teníamos fiscales se tergiversó la votación. Como no tenemos pruebas concretas, no hay forma que lo planteemos en la Justicia”.

Guillermo Francos reiteró que la postura de fraude es sintomática: “La percepción nuestra como partido es que hubo muchas fuerzas en que el resultado que apareció públicamente no es lo que nosotros suponemos que debió ser el voto de la gente”. “No tenemos pruebas para demostrar fraude, solo análisis comparativos”, sintetizó.